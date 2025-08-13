佐真娜由售貨員變名媛靠兩招收服浪子　C朗公開深情剖白一見鐘情

葡萄牙足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與女友佐真娜（Georgina Rodriguez）相戀多年，近年兩人多次傳出婚訊，昨日（12日）凌晨終於宣布C朗求婚成功。C朗過去跟多個超模拍拖，而佐真娜認識C朗時，只是一個平凡的名店售貨員，究竟佐真娜憑什麼收服的心？



佐真娜於2022年與Netflix合作，推出紀錄片《I am Gerogina》，記錄了佐真娜由名店售貨員搖身一變成為幾百萬身價的IG女王後的生活。佐真娜在紀錄片中提到自己生於貧窮家庭，母親早中學時離世讓自己變得更強更獨立，而父親曾是阿根廷球員，更在西班牙擔任過球隊教練，可惜年老卻變成一名毒販，最後因販毒而被判入獄。她自小由叔叔養大，家境亦不佳，她需要半工讀去維持生計，因沒錢上舞蹈課而被逼放棄成為舞蹈員的夢想。佐真娜將目標轉向高級時裝品牌，因而努力學習英語，一番努力後才到馬德里，獲得理想中的名店售貨員工作，雖然薪金只夠她租住由儲物室改建的房間。C朗透露邂逅佐真娜發現她的背景跟自己相似，除了經歷過父親離世的傷痛，兩人都嘗過貧窮的滋味。

與C朗開始交往後，佐真娜並沒有想過放棄售貨員工作，希望自己能自食其力。後來因為經常被傳媒追訪而影響工作，才讓她轉投模特兒行列。佐真娜為不同品牌擔任模特兒，同時因成為C朗女友後身價暴增，令她的收入千級跳。只要在Instagram出一個Post就可以賺到8,500歐羅（約7萬港元）。如果要接受電視訪問的話，每次的收費就需要105,000歐羅（約90萬港元）。佐真娜亦曾試過趁C朗生日送上全球限量10輛的超級跑車，為愛郎送上驚喜。

另外，紀錄片中大家能看到佐真娜除了出席公開活動之外，所有時間都是照顧C朗的孩子。其實在C朗的四個子女當中，其中3個都是由代母所生的，但佐真娜也視如己出，令C朗非常感動，這亦是C朗深愛佐真娜的原因。不過2021年10月佐真娜懷上一對龍鳳胎，一家正積極迎接新生命來臨，可惜在2022年悲痛宣布兒子胎死腹中，只有女兒順利存活，事件令C朗對佐真娜愛護有加。

佐真娜談到遇上C朗的那一天，當時在西班牙馬德里任職Gucci售貨員的她本來準備下班，卻被一位休假的同事要求多留半小時去代為接待客人，遲了下班，卻在步出店門時跟C朗碰個正着：「我看到一個很帥的男人……C朗在我面前停下，很有禮貌地跟我打招呼……我心中小鹿亂撞，根本不敢看他。」

而C朗則透露：「我進門時，佐真娜就在那裏，她剛下班，那就像是……瞬間……我說不出來，就是看對眼了，她在那時進入了我的腦海，真的是這樣。」不久之後，C朗就開始邀請佐真娜一起出席活動，但之後兩個月，因C朗太忙碌、佐真娜也因父親Jorge心臟病發而情緒受困，兩人一度沒有再聯絡。但命運使然，他們其後在一個活動中相遇，C朗更邀她共晉晚餐、也開始牽手，關係由此自然穩定地發展，甚至為跟她去迪士尼樂園約會，不惜戴假髮喬裝。

C朗坦言自己從沒預期兩人的關係會發展得這麼好，「一開始我沒想過自己的感情會這麼強烈，會愛上了她……但過了一段時間，我已覺得她是命中註定的女人。」他又指佐真娜「很有趣」，「我們的年齡是有點差距的，但相較於她的年齡，她相當成熟，我也因此迷上了她。」

