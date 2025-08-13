Jessica C.比堅尼上陣性感大解放　身材零贅肉「警鐘胸」重見天日

香港動作影星安志杰與混血名模太太Jessica C.，結婚至今八年一直非常恩愛，婚後更育有一對可愛仔女，家庭非常美滿幸福！繼早前安志杰拍完戲返香港與妻兒暢泳後，Jessica C.亦於社交媒體上分享一段度假風情十足的影片，在泳池邊性感大解放，身穿一套藍色比堅尼泳衣，更大啖食三文治，看來非常滿足享受！

Jessica C.初出道時好身材被形容為「警鐘胸」！（IG/@jesscambensy）

安志杰與Jessica C.結婚後，育有一子一女。（安志杰IG圖片）

Jessica C.於社交媒體上分享一段影片，身穿一套藍色比堅尼泳衣，度假風情十足！（Jessica C. IG影片截圖）

Jessica C.在影片中似乎心情大好，對鏡頭展露燦爛笑容，手持三文治時更因為肩膊微聳，雙臂微微向胸前靠攏，令初出道時被譽為「警鐘胸」的驕人身材重見天日！現年37歲的Jessica C.誕下兩胎後，身材仍宛如少女，腰線身材沒有一絲贅肉，令外界非常羨慕！

Jessica C. 手持三文治時更因為肩膊微聳，雙臂微微向胸前靠攏，盡顯堅挺上圍！（Jessica C. IG影片截圖）

Jessica C. 手持三文治時更因為肩膊微聳，雙臂微微向胸前靠攏，盡顯堅挺上圍！（Jessica C. IG影片截圖）

Jessica C. 手持三文治時更因為肩膊微聳，雙臂微微向胸前靠攏，盡顯堅挺上圍！（Jessica C. IG影片截圖）

Jessica C. 無意中令「警鐘胸」重現！（Jessica C. IG影片截圖）