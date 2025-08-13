鍾麗緹27歲長女化身加勒比美女海盜　一個特徵神還完傑克船長神髓

54歲性感女神鍾麗緹，曾主演《破壞之王》及《至尊三十六計之偷天換日》等香港電影，成為幾代影迷心目中九十年代的混血性感女神。曾三度結婚的鍾麗緹，與首任丈夫育有長女張敏鈞（Yasmine），近年因曾高調參與選美而成為傳媒焦點，繼承母親立體標緻的五官與曲線身材，被外界認為有望繼承媽媽混血女神的地位！

鍾麗緹長女張敏鈞不經不覺已經27歲！（Yasmine張敏鈞微博圖片）

Yasmine張敏鈞曾高調參加選美，成功在《溫哥華華裔小姐競選2021》奪得亞軍。（IG@mcvpcanada）

張敏鈞繼早前隨母親鍾麗緹於內地亮相小紅書「RED GALA春天開幕式」活動，繼續於國外生活及發展，昨日（12日）於社交媒體分享出海參加遊船派對，在海盜主題船P上化身成為「美女版」傑克船長，十足《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列電影中由尊尼特普（Johnny Depp）飾演的船長Jack Sparrow！

張敏鈞在海盜主題船P上化身成為「美女版」傑克船長！（張敏鈞IG限時動態截圖）

《加勒比海盜》男主角Jack Sparrow為尊尼特普的代表角色之一。（《魔盜王決戰鬼盜船》劇照）

雖然張敏鈞以平口露肩裝示人，未及平日沙灘泳裝造型一樣性感，然而短裙下曬出小麥色蜜大腿，在朋友低炒角度鏡頭中仍相當吸引！至於Yasmine的化妝亦非常有心思，尤其眼線部份神還原傑克船長的神髓！

Yasmine的化妝亦非常有心思，尤其眼線部份神還原傑克船長的神髓！（張敏鈞IG限時動態截圖）

Yasmine短裙下曬出小麥色蜜大腿，在朋友低炒角度鏡頭中仍相當吸引！（張敏鈞IG限時動態截圖）

Yasmine短裙下曬出小麥色蜜大腿，在朋友低炒角度鏡頭中仍相當吸引！（張敏鈞IG限時動態截圖）

張敏鈞身穿一套可愛的水果花紋比堅尼，大曬上半身纖瘦運動型體態與曲線身材！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞更於其中一張相片中，比堅尼似乎難以穩陣包實上圍、移位之下陷走光邊緣，Yasmine於是出手調校泳衣的位置！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞於墨西哥海灘上性感大解放！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞遺傳媽媽鍾麗緹的豐滿上圍，仰視角度拍攝更顯地心吸力視覺效果！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞遺傳媽媽鍾麗緹的豐滿上圍，逼爆泳衣似變成半透明！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞身穿的白色泳衣，採平口無肩帶及高腰高叉設計，相當考驗身材！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞輕鬆駕馭泳衣，側面S型身材前凸後翹非常誘人！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine曾以黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞不經不覺已經27歲！（張敏鈞IG圖片）

