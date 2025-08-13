阿龍｜鄭中基腳骨裂情況曝光　增磅後失平衡︰咁簡單動作都出事

由鄭中基（Ronald）、胡耀輝（Mark）聯合執導、與周秀娜、姜皓文主演的新作《阿龍》將於9月4號香港正式上映，為了演繹阿龍一角，不但經歷操肌艱苦旅程，還在正式拍攝一場監獄重頭打鬥戲時，不慎受傷，導致右腳踭骨裂，受傷過程首度曝光。

鄭中基為《阿龍》一片，不斷操練，整個人加了一兩個。（《阿龍》劇照）

電影公司發放的一段《受傷的阿龍》製作特輯中，Ronald一個簡單在木櫈上飛躍的動作，在著地之際，右腳先著地，一下子右腳踭便告骨裂，正如他事後敍述受傷經過時，連自己也難以置信的說：「無理由如此簡單的一個動作也會出事？但偏偏就出事，當時大家都沒為意，但自己確又感受到痛楚，最後到醫院磁力共振檢查下，證實骨裂須要停工拍攝療傷。」

不為意增重激增，一個簡單動作已受傷。（《阿龍》劇照）

Ronald坦言受傷最讓他不甘心的是，電影還未開拍，花了一段長時間鍛練體能，連招數也度好，但偏偏在roll機前，綵排一刻受傷。他無奈的說：「連一個鏡頭也未拍便受傷，初時大家都以為我普通扭傷，照了X光是沒事的，醫生看了X 光片還說右腳踭骨頭很靚，但自己身體感到不適，我跟阿Mark說我不憤氣，這次真的骨裂了，果然如我所言。其實這次受傷最大原因是，增重而失去平衡，連我自己都忘記體重驟增，還以為仍身輕如燕的年代。」

Ronald坦言受傷最讓他不甘心的是，電影還未開拍，花了一段長時間鍛練體能，連招數也度好，但偏偏在roll機前，綵排一刻受傷。（《阿龍》劇照）

身為導演之一的Mark也無言以對，惟期待Ronald早日康復歸隊，而他只好先拍其他場口， Mark導踢爆劇組的外國攝影師很懂得時間管理，在Ronald養傷期間上了一個潛水課程。但Mark導很欣賞Ronald的專業精神即使受傷也堅持拍攝，雖然醫生建議一個月療傷，但才休息3至4天便到現場開工的他，動作不行，便先拍文戲。很多時都忍痛上陣，或敷冰舒緩痛楚，有時出入現場也得自行用輪椅、拐仗，被抱著上落樓梯。

Ronald笑說：「只要腳踭不點地，是沒那麽痛的，但動作指導有時會叫我跑快些做出連串動作，但我也只好應他「好呀！」完全感受到大家在現場拍攝的投入，一下子忘記我腳踭受傷，也試過把我抱上二樓拍攝，但又忘記把我抱下來，很孤獨的剩下我一人，以為我識行返落樓下，很搞笑。所以若問我拍攝這部戲最難忘的事，一定是我右腳踭受傷。」

姜皓文（黑哥）在戲中是仰慕龍哥的同囚。（《阿龍》劇照）

Ronald除了這場一take過的監獄動作戲外，跟戲中仰慕他的姜皓文（黑哥）有另一場情感戲，兩人對白上的互動，讓觀眾看得動容。黑哥感覺奇妙的說：「當日起程到泰國拍攝此片的前席，在金像獎頒獎禮中Ronald親手頒獎給我，很有緣份，份外興奮。」

提到在戲中飾演囚犯阿彈一角，跟現實生活中般，跟他一樣結緣，協助他進行復仇計劃。「戲中我與他在飯堂的一段對白，他叫我跟沒有往來多年的女兒講聲對不起，Ronald的情感當場觸動了我的情緒，完全感受到角色所要發揮領悟到與家人關係的修補。戲如人生，當刻兩人的互動，很有感覺，雖然自己沒有兒女，但也被這段對白感動得雙眼通紅，我很喜歡阿彈這個角色。」