黃子華95歲父助鄉防疫獲表揚　畢業照罕有曝光︰佢有返來住一兩晚

近年成為票房靈藥的黃子華，部部破億，片約源源不絕，最近才忙完由吳煒倫執導，鄭秀文合演的全新愛情喜劇。一直甚少提家事的子華，最近父親95歲的黃偉生都成為傳媒焦點。原來黃父近日回到故鄉三水蘆苞鎮，為鎮上的防蚊措施捐款，並接受當地媒體訪問，期間更意外曝光不少黃子華的珍貴相片。

黃子華95歲的父親黃偉生，近年返鄉下三水居住。（影片截圖）

片中黃偉生有介紹一家的狀況。（影片截圖）

「在下三水子華」

黃子華曾經在第一個棟篤笑介紹自己做「在下三水子華」，原來這是真實資料，今次黃父便因為回鄉資助防蚊防疫工作，接受佛山市三水區的「三水新聞」訪問。標題為「中國香港演員黃子華父親回家鄉三水蘆苞」。年屆95歲的黃父，雖然說話有點不清，但思維相當清晰，問到今次善舉原因︰「蘆苞我都有地方，我鍾意返嚟鄉下。我好關心家鄉。」又透露子華都有回鄉短住過一、兩日，「佢有返來住一、兩晚，不過佢好忙！」黃父說。有趣是子華返到鄉下，村民都會叫他做「主華」，原來是三水的廣東話有鄉音。

有趣是子華返到鄉下，村民都會叫他做「主華」，原來是三水的廣東話有鄉音。（影片截圖）

黃偉生看來都相當精神。（影片截圖）

黃子華拍攝時的花絮相片。（影片截圖）

黃子華大學畢業照片。（影片截圖）

黃氏的全家福。（影片截圖）

黃父承諾家鄉有事必協助

據黃父居住的四合村黨委書記透露，「黃子華的爸爸黃偉生先生，近段時間回了村住，他看到我們天天做防蚊滅蚊工作，就二話不說捐了點錢給村委會。他又表示，如果村有甚麼困難，可能向他提出，他會想辦法解決，他對三水蘆苞很有家鄉情懷。」而從影片可見，地方政府為黃父頒發感謝狀，上面見到黃偉生為防疫團隊捐出1,000元人民幣。

而訪問影片，亦由黃父拿出一些舊相跟記者分享，包括黃子華大學畢業時的相片，與一家人用膳後留念，又有拍電視劇扮演溥儀的相片，黃父都一一收藏好。從一些訪問得知，黃偉生做電器生意起家，交遊廣闊，並與四大探長都過交情，而他更是香港第一位擁有法拉利的人，為人亦非常豪爽。

黃偉生獲地方政府頒發證書，表揚他捐款協助防疫。（影片截圖）