港片女神美國攻讀電影導演兩年　澄清一原因不是碩士畢業

內地女演員張靜初，自2000年於內地演出電視劇，旋即成為中港影壇熱捧的女演員，出道至今長達20年，曾參演《七劍》、《門徒》、《火拚時速3》、《天水圍的夜與霧》及《無雙》等中外電影。張靜初憑電影於香港闖出知名度，歷年來先後三度提名香港電影金像獎「最佳女主角」及兩度提名「最佳女配角」，不論顏值或演技實力均備受認同。張靜初目前以直播帶貨、推廣素食生活方式為主，同時在美國攻讀電影導演，日前更宣布終於完成學位。

的內地女演員張靜初為內地影壇罕有的單身貴族。（視覺中國）

張靜初曾主演香港電影《門徒》，並提名香港電影金像獎「最佳女主角」獎。（《門徒》電影劇照）

張靜初近年曾主演香港電影《無雙》，同樣獲提名香港電影金像獎「最佳女主角」獎。（《無雙》電影劇照）

張靜初稱看到大家對我的讚美和肯定，很開心，並稱這兩年確實不易，也收穫很大。不過就澄清自己不是碩士畢業，她稱：「我也不希望大家覺得我是學霸，我從來就跟學霸不沾邊，這次畢業拿到也是Certificate of completion, 也就是結業證書，原因是因為我是大專畢業，沒有本科學歷。 從報考到畢業，一路所有的難度和努力都是一樣的，卻拿不到碩士文憑，會不會有遺憾，當然會有一點，不過更多的是驕傲。」

張靜初出道24年，至今仍然未婚，亦極少傳出緋聞。（視覺中國）

至於畢業之後要做什麼，她稱：「我不想給自己設任何目標和限制。甚至導演系畢業也不一定非要當導演。借用毛姆《刀鋒》裡的主角拉裡人生態度，我想『遊蕩』，像一棵在曠野中的樹一樣，去看風聽雨。」

張靜初近日自爆享受「無性無愛住豪宅」的生活，亦令她的數千呎豪宅曝光。（網上圖片）

張靜初豪宅曝光，與門前的盆栽合照。（網上圖片）

張靜初豪宅曝光，落地玻璃設計採光度十足。（網上圖片）

張靜初豪宅曝光。（網上圖片）

張靜初豪宅內部放滿收藏品與古董。（網上圖片）

張靜初豪宅內部放滿收藏品與古董。（網上圖片）

張靜初豪宅內部放滿收藏品與古董。（網上圖片）