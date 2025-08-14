王敏奕對母愛執念至病態　彭發剪接界鬼見愁︰直頭畀行家鬧｜專訪

電影《空心人》由彭發執導，張兆輝、王敏奕主演，講述一個失去親兒的媽媽，對兒子的念思寄託到布公仔身上，然後發生不少怪異事件。這是一套鬼片，有驚嚇情節，但關鍵是探討人的執念，能否放下的故事。《香港01》跟彭發及王敏奕進行專訪，講到二人的不同執著，當中又有冇放下的機會？

今次是王敏奕跟彭發首次合作，但王對彭氏的鬼片，一直避之則吉。（陳順禎 攝）

王敏奕跟張兆輝在戲中飾演兩公婆，對兒子的離世有不同面對方法木。（《空心人》劇照）

王敏奕首次拍鬼片

今次是王敏奕第一次拍驚慄片，她本身是最怕睇鬼片，而上一部入場睇的都已經是23年前，彭氏兄弟的《見鬼》。王敏奕︰「當年睇完，係驚到唔敢去廁所，見到鏡又驚，搭𨋢都驚。所以第一次聽到彭發搵我，以為係咪撞名？但睇到劇本就好令人好感動，對一個演員嚟講係好好發揮。」問到《見鬼》最纏繞她的一幕︰「發生在廁所一幕，到今時今日都影響緊，當年本身都唔敢睇，係身邊朋友都話好睇，有口碑，於是就試下，結果有童年陰影。」

王敏奕細個入戲院睇《見鬼》，自始就成為童年陰影，驅之不散。（陳順禎 攝）

《見鬼》的確是香港驚慄片的典範。（《見鬼》劇照）

對於彭發，愈怕睇鬼片的演員，愈適合演鬼片。「呢個係首要條件，驚就易處理好多，因為拍恐怖片有個特質，就係現場咩都冇，完全靠自己嚇自己，愈細膽，拍出來愈正。」而身為導演，知道自己的作品讓人纏繞多年，都有一份滿足感︰「鬼片導演就係要夠頑皮，愛整蠱到人，所以聽到係好有滿足，即係我成功整蠱到你。」

彭發︰「鬼片導演就係要夠頑皮，愛整蠱到人，所以聽到係好有滿足，即係我成功整蠱到你。」（陳順禎 攝）

放下執念大家都好過

今次王敏奕角色，是演一個媽媽，一直好想見到已故的兒子，所以是想見鬼多過驚鬼，當中包含一份執念。王敏奕︰「我好重視親情，母子的愛特別中我，自己有個弟弟，由細睇到佢大，所以好代入到媽媽對小朋友的愛。而當你失去一個咁愛的人，到底要如何自處，那份執著又帶來甚麼問題，要如何相處？」

彭發與王敏奕，因為執念都分別被人鬧，被人勸阻。（陳順禎 攝）

過於執著，更以一個布公仔當作兒子看待。（《空心人》劇照）

現實中兩位都有屬於自己的執念，而王敏奕因為在單親家庭長大，所以對媽媽特別照顧，無形中成了一份執著。王敏奕︰「我對媽媽的愛太執著，可能佢都會嫌我煩，連身邊人都叫我放鬆一點，要學習放下。事實上愛一個人，她做甚麼都會令自己好擔心，所以點解要放下執念，因為對自己好等於對人都好。」

單親家庭長大的王敏奕，對母親的愛特別執著。（陳順禎 攝）

至於導演彭發，其執著在於工作，特別是當上剪接師時，他形容為有強逼症。「作為剪接師，音效其實唔關你事，但我會自己配埋落去，每粒音都砌落去，砌到最好，接近病態。係無必要的，但我想先聽到同睇到個效果，記得當年仲係菲林年代，拍攝期間好多時會有些廢棄的片，但我又會從劇組紀錄中睇到啱用嘅一格，有時會要求剪番出嚟，即係要對方在一堆垃圾中搵一格菲林，終於有次激到對方要坐低面對面咁鬧我︰『你可唔可以唔好再咁樣剪，咁樣係套唔底，同埋工作量會好大。』」不過藝術這回事，偶然就是要有一份堅執，沒有對錯之分。可以肯定，放下執念，就一定可以早放工。