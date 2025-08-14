亞洲電影巡迴放映｜重溫《藍色大門》《戀愛病發》　四位影人亮相

由 亞洲電影大獎學院 主辦，並獲 文化體育及旅遊局 (CCIDAHK) 及 電影發展基金 支持，洲立影藝有限公司(MCL)為戲院夥伴的《亞洲電影巡迴放映》，繼今年三月之後，載譽回歸，再度呈獻亞洲各地精彩電影。今次活動以 「看見成長 Growing Light」 為題，精選八部來自日本、台灣、韓國、越南、泰國的長片。從兒時的好奇、青春的悸動，到成年人的抉擇與和解，銀幕上閃現的喜與愁，映射影迷各自成長記憶。

韓版《不能說的秘密》將周杰倫經典的愛情片植入韓國校園，由韓團「EXO」成員都敬秀領銜主演。（《不能說的秘密》劇照）

首部登場電影《不能說的秘密》(Secret: Untold Melody) ， 將周杰倫經典的愛情片植入韓國校園，由韓團「EXO」成員都敬秀領銜主演， 韓式細膩揉入時空謎局，為這套周董名作譜出全新悸動。將會來港的導演徐宥敏期待與影迷會面：「對我而言，香港是一座透過電影認識的城市。自學生時代起，我便熱愛香港電影，欣賞過無數作品；期待在此結識更多電影人和觀眾，盡情體驗香港的美麗與朝氣。」

《海岸村咚咚咚》於今年柏林影展新世代 Kplus 單元獲獎，一班海岸村孩童透過藝術，劃破成人謊言與幻象。（《海岸村咚咚咚》劇照）

兩部日本新作同樣令人引頸以待。廣告界的人氣攝影師奧山由之攜首部劇情長片《長椅小情歌》(At the Bench) 亮相 — 一張公園長椅成為城市的聆聽者，集結廣瀨鈴、仲野太賀、吉岡里帆、草彅剛等全明星陣容，他們在此停留、擦肩，幾段短篇故事拼貼成一幅都會眾生相。奧山笑言：「我曾多次到訪香港，這裡新舊交融的城市脈搏讓我聯想到東京，同時又有一種熱情而親切的氣息，令人倍感舒適。能夠在香港放映《長椅小情歌》，我感到非常高興。」來港的還有導演橫濱聰子，其作品《海岸村咚咚咚》(Seaside Serendipity) 於今年柏林影展新世代 Kplus 單元獲獎，一班海岸村孩童透過藝術，劃破成人謊言與幻象。橫濱寄語觀眾：「我人生第一次出國旅行，就是到香港。 當時的香港比東京更具都會氣息，令我大為驚訝。 相隔 25 年再訪，不知這座城市已如何進化…… 我由衷期待能透過電影與香港的觀眾交流。」

《越南越愛 Mai》是打破越南影史票房紀錄、口碑滿載的現象級作品。（《越南越愛 Mai》劇照）

泰國喜劇《放開那個和尚》(Will You Marry Monk?) ，男神Pae將親自抵港「普渡」影迷，他打趣道：「很高興能再次來到香港宣傳泰國電影，這次也讓我有了重訪我最喜愛城市的好理由。期待與大家在現場見面。」影片更有泰國人氣女神 Orm 助陣，透過日本和尚與泰國家族的婚事，將兩地文化碰撞，化作連場笑彈，齊歡唱「放開，放開所有~」。

柏林影展水晶熊得主《Sunshine》把鏡頭對準一名菲律賓體操少女 ，意外懷孕猝然打斷她的奧運夢想，無奈踏上一段尋藥之旅。電影映照青春疼痛與信仰的拉扯，譜出一曲動人女性自決之歌。打破越南影史票房紀錄、口碑滿載的現象級作品《越南越愛 Mai》，將「灰姑娘戀上富少」的韓式劇情，移師湄公河畔上演，拍成一齣反轉階級邊界的浪漫衝擊，刷新觀眾對越南電影的想像﹗

泰國矚目導演Nawapol 的代表作《戀愛病發》( Heart Attack)， 自八年前在港上映啟動口碑旋風後，再度回歸。（《戀愛病發》劇照）

另外兩部經典重映，喚起香港影迷的青春記憶—桂綸鎂、陳柏霖銀幕出道作 《藍色大門》，被無數影迷奉為經典，23年後重回高校現場，再一次見證兩位明星昔日青澀情感；而泰國矚目導演Nawapol 的代表作《戀愛病發》( Heart Attack)， 自八年前在港上映啟動口碑旋風後，再度回歸。幽默情節提醒觀眾，Work Life Balance之重要性，窩心信息歷久常新，依舊引起打工仔共鳴。

節目將於 8 月 30 日至 9 月 7 日 假 K11 Art House 舉行。更邀請到四位影人作映後分享，包括韓國導演 徐宥敏、日本導演 奧山由之、日本導演 橫濱聰子 以及泰國演員亞瑞克阿莫蘇帕西瑞 (Pae Arak Amornsupasiri) ，屆時將親臨各自作品的映後談，與香港影迷面對面分享創作心路。