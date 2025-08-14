飲啦衰鬼︱灘叔JoeyMa直男孿男深夜酒局　最冇顧忌講兩性職場真話

由 OFF GRID 主辦，資深電影人兼電台主持的鄒凱光（灘叔），與著名時裝博客、造型師Joey Ma（馬宗瀚），首度携手合作，破天荒在酒吧開Talk Show。兩人將於2025年8月30日起連續四個月，每月一晚舉行《飲啦！衰鬼Drink The F Up！》，成為香港首個藝人與現場觀眾，邊飲酒邊暢所欲言的近距離互動Talk Show。

資深電影人兼電台主持的「灘叔」鄒凱光，與著名時裝博客、造型師Joey Ma馬宗瀚，首度携手合作，破天荒在酒吧開Talk Show。（資料圖片）

向來言論出位的灘叔，與造型前衛的Joey Ma，兩人可說風馬牛不相及，但原來他們早於十二年前已認識。今次兩人破天荒以「直男 VS 攣男」的三觀和視角，與觀眾邊飲酒邊吹水，更以最無包袱和顧慮下，探討兩性關係、職場，以及人生中你講唔出口的死結，到時灘叔和Joey Ma將會擦出怎樣的火花，令人悉目以待。

灘叔與Joey Ma破天荒以「直男 VS 攣男」的三觀和視角，與觀眾邊飲酒邊吹水。（資料圖片）

灘叔與Joey Ma破天荒以「直男 VS 攣男」的三觀和視角，與觀眾邊飲酒邊吹水。（資料圖片）

灘叔和Joey Ma為了今次Talk Show，於show前先來一次熱身。穿上一襲粉色露肩短裙的Joey Ma，與恤衫襯七分褲的灘叔，出奇地合襯，Joey Ma還拿起現場的花球與灘叔互動，十分抵死。從未做過talk show的Joey Ma表示︰「好開心有呢個機會，今次個show首場主題以『直男VS攣男』，我就代表攣，我哋可以肆無忌憚，最無包袱、最冇 filter 嘅方式咁去講。」他更為今次特登訂造登台衫，望求在舞台上bling bling咁閃。

穿上一襲粉色露肩短裙的Joey Ma，與恤衫襯七分褲的灘叔，出奇地合襯，Joey Ma還拿起現場的花球與灘叔互動，十分抵死。（資料圖片）

灘叔造型以恤衫襯七分褲上陣，代表直佬一方！（資料圖片）

Joey Ma更為今次《飲啦！衰鬼Drink The F Up！》特登訂造登台衫，望求在舞台上bling bling咁閃！（資料圖片）

至於甚有舞台經驗的灘叔，坦言做過好多不同類形show，但今次有別以前，他說︰「呢個小型show，可以同大家好close好近，都幾想試下。」早前灘叔完成個人talk show，他表示總有些話題未能暢所欲言，「始終有些topic未必可以想講就講，要睇場合，可能會帶爸爸媽媽或者長輩來睇show，都要有所保留。但今次同觀眾咁近，可以盡情咁講，睇住現場反應，互相互動都幾刺激，到時想令觀眾覺得『吓你講呢啲』。」

灘叔坦言在個人talk show裡，總有些話題未能暢所欲言。（資料圖片）

提及拍檔Joey Ma，灘叔直言︰「識咗佢十幾年，唔好睇佢斯斯文文，着得咁粉紅好似好少女咁，其實佢係好辣好mean嘅人，以我直佬講法，佢直頭係『人渣』，呢個人絕對唔係表面咁，佢內裡有好多嘢想爆，我就可以令佢爆發出來，今次真係『語不經人誓不休』。」

「灘叔」鄒凱光與Joey Ma不知不覺已認識十幾年。（資料圖片）

灘叔談到拍檔Joey Ma時笑言認識對方尖酸刻薄的一面：「以我直佬講法，佢直頭係『人渣』！」（資料圖片）

「灘淑」鄒凱光與Joey Ma全新Talk Show《飲啦！衰鬼Drink The F Up！》首次節目以「Two Brains，One D***」為主題。（資料圖片）