世外︱動畫宣傳片即日戲院啟播　繼動畫界奧斯卡再入圍奇幻電影節

由安樂影片榮譽發行，點五製作、香港電影發展基金及文創產業發展處出品，導演吳啓忠（Tommy）執導、楊寶文（Polly）監製兼編劇，改編自德間書店出版的日本小說《千年鬼》（作家：西條奈加）的香港動畫電影《世外》（Another World），最新宣傳片「戲院之約」曝光，百老匯、英皇、MCL、影藝四院線齊撐，即日起聯手於大銀幕播放，觀眾切勿錯過！《世外》好消息不斷，繼早前於有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展2025「午夜特別場」（Midnight Specials）單元放映場場爆滿，兼獲海外觀眾一致好評後，電影剛確定入圍西班牙錫切斯國際奇幻電影節 （Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia）競賽部分，為香港動畫界寫下新一頁！《世外》將於11月香港上映，影迷請密切留意映期！

《世外》最新宣傳片「戲院之約」曝光，百老匯、英皇、MCL、影藝四院線齊撐，即日起聯手於大銀幕播放！（《世外》動畫劇照）

《世外》宣傳片難得各大院線聯手齊撐 小鬼小妹相約於香港戲院！

導演吳啓忠呼籲︰希望提醒大家這份無可取代的沉浸感體驗

面對近期低迷的電影市場，即將上映的年度矚目香港動畫電影《世外》決定打破沉悶，製作團隊特別重新畫製一條全新「戲院之約」宣傳片，呼籲影迷重投戲院的光影世界。電影中，於世外引領亡魂去投胎的靈守「小鬼」，拼命緊守與不願轉世的「小妹」的千年之約，二人展開異想天開的動人旅程；而於「戲院之約」宣傳片中，兩位生死之交竟然來到了香港，相約於戲院，淘氣的小鬼穿梭於香港鬧市，趕赴與小妹的戲院之約，二人一同大笑一同感動，最後更彷彿於漫天星光下浪漫觀賞電影，全程投入大銀幕上的電影魔力。《世外》「戲院之約」宣傳片即日起於百老匯、英皇、MCL及影藝四個院線戲院的大銀幕播放，觀眾有機會於睇戲前欣賞到。值得留意的是不同院線播放的版本略有不同，希望各位入場觀眾可以細味到《世外》團隊的心思。

《世外》主角小妹與小鬼在「戲院之約」宣傳片中，竟然來到了香港更相約於戲院，淘氣的小鬼穿梭於香港鬧市，趕赴與小妹的戲院之約！（《世外》動畫劇照）

《世外》於四間院線播放的「戲院之約」宣傳片竟為不同版本！（《世外》動畫劇照）

香港動畫電影《世外》未上映先轟動，全城期待這套年度矚目作於11月香港上映，連最新宣傳片「戲院之約」都罕見四個院線戲院一心齊撐，一起於大銀幕映前播放，百老匯院線行政總裁劉少文女士大讚電影：「喜見新一代香港動畫師能製作出如此高質作品，《世外》將於大銀幕跟觀眾見面，約定大家戲院見！」銀都娛樂有限公司總經理林培育先生（Eric）亦表示：「香港動畫《世外》揚威國際影展，期待已久！好電影需要喺大銀幕欣賞，希望大家都返戲院睇戲！」

《世外》獲觀眾關注外，更受到四間院線聯手支持齊撐！（《世外》動畫劇照）

《世外》導演Tommy率領團隊特意重新畫製全新宣傳片，目的是希望觀眾能夠重回戲院懷抱，好好感受電影的魔力、《世外》的魅力，Tommy表示：「戲院一直是我脫離現實時空框架、感受第二人生的場所。那裡蘊藏著許多引人入勝的故事。而好的故事，必須通過無數細節來鋪陳，不僅包括劇情與對白，還需要在環境音效、場景調度、服裝設計、燈光控制等多方面精心處理。甚至放映設備的選擇，如投影機、螢幕比例、幀數及音響系統等，也都是使故事扣人心弦的重要因素。戲院正是電影創作者得以展現每項細節的最佳場所。以我個人而言，創作時皆以電影院的設備作為標準，因為那是唯一能最真切感受到導演意圖的地方。回到戲院BACK TO CINEMA——希望提醒大家，這份無可取代的沉浸感體驗，正是電影院大螢幕、震撼音響以及與眾共享氛圍的魅力所在。感受電影，而不僅是看電影。」

《世外》導演Tommy率領團隊特意重新畫製全新宣傳片，目的是希望觀眾能夠重回戲院懷抱，好好感受電影的魔力及《世外》的魅力！（《世外》動畫劇照）

《世外》導演Tommy呼籲觀眾一同入場，在戲院中感受無與倫比的觀映體驗！（《世外》動畫劇照）

《世外》繼續揚威海外 剛宣佈入圍西班牙錫切斯國際奇幻電影節

西班牙錫切斯國際奇幻電影節專注於奇幻、恐怖、科幻和驚悚等類型電影，被譽為「奇幻電影的康城影展」。許多著名導演和演員，如哥連慕·迪多奴（Guillermo del Toro）、大衛連治（David Lynch）、昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）等都曾參與其中。近年也有香港電影入圍西班牙錫切斯國際奇幻電影節，去年鄭保瑞導演更憑《九龍城寨之圍城》勇奪最佳導演，第58屆錫切斯國際奇幻電影節將於今年10月9日揭幕，期待屆時香港動畫《世外》獲得海外更多觀眾欣賞，兼衝擊獎項以迎接11月香港正式上映！