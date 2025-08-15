專訪︱鄒凱光JoeyMa談關係雜交差異︰我有開放式關係就變渣男出軌

香港資深編劇兼電台節目主持人「灘叔」鄒凱光，繼今年舉行個人Talk Show《男性的弱點》後，首度夥拍香港著名造型師兼時裝博客Joey Ma馬宗瀚，在8月30日起每月一晚舉行《飲啦！衰鬼 Drink The F Up！》Talk Show，成為香港首個藝人與現場觀眾邊飲酒、邊暢所欲言的近距離互動節目！日前鄒凱光與馬宗瀚就新節目接受《香港01》專訪，分享是次「直男孿男」反差組合的火花、認識多年以來的癲狂奇遇以及異性同性戀之間觀念上的差異。

香港資深編劇兼電台節目主持人「灘叔」鄒凱光，首度夥拍香港著名造型師兼時裝博客Joey Ma馬宗瀚，在8月30日起每月一晚舉行《飲啦！衰鬼 Drink The F Up！》Talk Show！（陳順禎 攝）

「灘叔」鄒凱光與Joey Ma馬宗瀚早前就《飲啦！衰鬼 Drink The F Up！》Talk Show接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

鄒凱光與馬宗瀚受訪時驚覺二人認識十二三年以來，首度於《飲啦！衰鬼 Drink The F Up！》節目上進行幕前合作，灘叔坦言認識Joey以來彼此變化甚大：「當初的Joey亦非今時今日的造型風格，經歷過不少蛻變！最初留一把長髮、穿着西裝，以博客身份介紹時裝，亦拍攝許多配搭華麗的相片。當時我還在做電台，於是請他接受訪問；發覺大家都熱愛煲劇、看電影，便再請他在節目上再談影視話題；直到我舉辦個人Talk Show，亦請他為我設計造型。」

「灘叔」鄒凱光早前舉行的個人Talk Show，亦由Joey Ma擔任造型師。（陳順禎 攝）

香港著名造型師兼時裝博客Joey Ma，受訪當日粉紅露肩裙裝驚豔全場！（陳順禎 攝）

灘叔笑言Joey一向專注幕後工作，粉絲甚少有機會見識他開金口：「我見盡他多年而來巴辣的一面！別看他打扮成粉紅少女一樣，我見盡他尖酸刻薄、嘴賤的面貌！」馬宗瀚首次踏上舞台主持Talk Show，笑言別具紀念價值，因此在服裝造型上亦更花心思：「本來有幾套造型我買回來後沒有穿過，但思前想後作為人生第一次上台做騷，必定要訂造一套舞台服裝！」灘叔笑言Joey出場時肯定會讓觀眾尖叫五六分鐘，沐浴在閃光燈過後，節目才能正式開始！至於節目以把酒言歡為形式，Joey亦分享指自己昔日曾滴酒不沾：「因為我從小到大穿搭風格誇張，我從不畏懼、唯獨怕人喝醉酒，因為喝醉的人會招惹、毛手毛腳，所以讓我帶點恐懼。直到30歲後，周遭的朋友開始喝酒，我亦漸漸享受喝酒，現在更能夠邊喝酒邊主持節目，簡直是成就解鎖！」

鄒凱光與Joey Ma認識多年，笑言見盡對方尖酸刻薄「Mean爆」一面！（陳順禎 攝）

Joey Ma坦言昔日最怕招惹到醉酒人士對自己毛手毛腳。（陳順禎 攝）

節目原名《雜交無罪》 灘叔談關係交雜大不同：開放式關係喺我身上變成渣男出軌

談到《飲啦！衰鬼 Drink The F Up！》創作原點，灘叔笑言節目原名《雜交無罪》，但基於宣傳考慮才更改：「雜交意思並非一定涉及性，人與人雜交、因此有所交雜，彼此之間相處亦是一種雜交！」當然在灘叔與Joey性向之別組合之中，亦會談到異性戀及同性戀對關係理解的差異，灘叔笑言：「例如談到同性戀人之間的開放式關係（Open Relationship），在同志之間是一種約定俗成，放在我身上則變成渣男出軌，為甚麼呢？明明彼此的心態一樣，若我成為同志、行為便完全被接納認同！」Joey亦笑言：「我經常說灘叔是『最基嘅直佬』！我們的思考邏輯非常接近，而且彼此不會帶有批判眼光，亦因此變成好朋友！」

鄒凱光表示在Talk Show中將會談到異性戀同性戀之間觀念上的差異，例如大家看待開放式關係的眼光。（陳順禎 攝）

Joey Ma形容鄒凱光其實是「最基嘅直佬」！（陳順禎 攝）

馬宗瀚十號風球一夜情奇遇：興起咪揸6分鐘車出去、快快手搞掂！

灘淑笑言作為Joey口中「最基嘅直佬」，對同志之間開放觀念感到羨慕，更請Joey分享早前十號風球期間一次奇遇：「我許久沒有在交友軟件上認識伴侶，誰知在十球風球當晚夜闌人靜，在交友軟件上認識一位男生，然後相約到附近一夜情！我從來沒有試過在十號風球開車出去赴約一夜情，但正因為興之所至、時間點吻合、距離亦只有6分鐘車程，於是便飛快完成後回家！」灘叔笑言當晚只能在工作室單獨渡過，非常羨慕同志之間的信任度，若換成男女關係，彼此間則有許多顧忌考慮，由慾望宣洩變成一場心理戰！

Joey Ma談到早前十球風球下一次一夜情奇遇。（陳順禎 攝）

鄒凱光笑言若同類事件發生在異性戀關係上，將會由慾望宣洩變成一場心理戰！（陳順禎 攝）

《飲啦！衰鬼 Drink The F Up！》節目選擇在高級酒吧餐廳舉行，在自設「18禁」門檻場所自然能暢所欲言，現場氣氛亦似派對一樣盡歡！作為Joey首次主持Talk Show，他自言從未想像能站在台上與眾同樂：「我人生沒有想像過會有做騷的機會，本身只是做時裝、造型設計的工作，怎可能站在台上舉行Talk Show？但我從小到大都沉迷看棟篤笑，終於因為有灘叔，我能夠一萬個放心上台，讓他主打、我偶爾從旁插科打諢幾句！」

Joey Ma表示自己從小沉迷看棟篤笑，但從沒想像過會有站到台上主持的一日。（陳順禎 攝）

灘叔Joey相識逾十載 巴黎台北旅行各自享樂建默契

鄒凱光談到與Joey之間的交往，更大爆二人多年前到法國巴黎旅遊的經歷：「我們到巴黎鐵塔觀光，Joey用盡三種語言叫人群散開，但清空人群後便立刻變回少女的模樣拍照！」更笑言Joey駕駛風格相當狠辣，內外反差非常有趣！馬宗瀚隨即大笑澄清巴黎鐵塔一事：「我一向較抗拒人多擠逼的地方，但難得遠赴巴黎、一定要去最著名的景點。那一刻我實在難忍現場『插隊打尖』亂狀，從前的我肯定敢怒不敢言！」

鄒凱光笑言見過Joey Ma在巴黎鐵塔發脾氣的反差面貌。（陳順禎 攝）

鄒凱光與馬宗瀚奇葩旅遊組合，實在令人難言置信，灘叔笑言因此只在機緣巧合下促成一次，及後亦曾到台灣快閃一遊，過程饒有趣味：「我以為與Joey到法國，肯定會帶我見識同性戀狂歡、雜交場合那種狂歡！誰知竟帶我到巴黎鐵塔，更在塔頂上看他發脾氣！」至於台灣一行，灘叔則表示讓二人建立一種默契：「許多時候大家都心照不宣，騰出空間讓各自各歡樂，畢竟大家忘形尋歡時，若有對方在場、多少亦會感到未能盡興。」

鄒凱光與Joey Ma經歷數次旅行同遊，建立出各自享樂的默契。（陳順禎 攝）

鳴謝：

鄒凱光Makeup：Carmen C

場地：Pier 1929