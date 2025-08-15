鬼滅之刃無限城篇｜首日收730萬　破《哪吒2》紀錄登全年開畫冠軍

日本人氣動漫《鬼滅之刃》結局篇，其三部曲第一集《鬼滅之刃無限城篇》於昨日（14/8）香港正式開畫，電影在日本上畫已經掀起搶飛熱，來到香港一樣氣勢如虹。早前預售開畫日的00:00 IMAX「零點場」，一樣火速售罄，而昨日正式開畫，票房亦全面報捷，全日大收約$730萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》年初2月22日創下的開畫紀錄$667萬港元，更暫列2025年香港開畫票房冠軍電影。

《鬼滅之刃無限城篇》於昨日（14/8）香港正式開畫。（《鬼滅之刃無限城篇》）

事實上，《鬼滅之刃無限城篇》昨日下午已率先報捷，因為其票房數字已成功打破於2015年，由《Stand By Me 多啦A夢》創下，保持了10年的日本動畫開畫最高紀錄$331萬港元。而去到昨晚10點場，票房已破$680萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》年初創下的開畫數字$667萬港元，而去到全日結算，計及「零點場」，更高達$730萬見新高。

《鬼滅之刃無限城篇》故事緊接「柱訓導篇」，一開場即大開殺戒。(《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

年初《哪吒之魔童鬧海》創下香港動畫電影和內地電影開畫日票房紀錄，更在開畫短短三日內，票房衝破$1,500萬港元（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

以目前走勢，相信《鬼滅之刃無限城篇》過埋今個周末後，票房有機會直上＄2000萬。而當日《哪吒之魔童鬧海》於2025年2月22日香港上映，除創下香港動畫電影和內地電影開畫日票房紀錄，更在開畫短短三日內，票房衝破$1,500萬港元，未知《鬼滅之刃》又可否極速上到$1500萬呢個數字，再創紀錄。而《哪吒之魔童鬧海》累積票房為港幣$64,153,904。

今集再遇殺炎柱的仇人猗窩座，一定要佢「鬼頭落地」。(《鬼滅之刃無限城篇》劇照）