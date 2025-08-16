玫瑰夫大戰玫瑰妻｜班尼迪甘巴貝治幽默演出︰這是一個警世故事

由《爆炸性醜聞》《非常外父揀女婿》賣座導演導演積路治（Jay Roach）執導，金像級男神《奇異博士》班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）以及《爭寵》金像影后奧利花高雯（Olivia Colman）主演的黑色喜劇電影《玫瑰夫大戰玫瑰妻》（The Roses）將於2025年9月4日於百老匯院線獨家上映，8月30日起推出優先場。電影自開拍以來備受影迷期待，以大膽視覺重新演繹1989年經典電影《玫瑰戰爭》，今次版本以全新角度切入，探討現代愛情及家庭關係的荒謬與混亂。

《奇異博士》班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）以及《爭寵》金像影后奧利花高雯（Olivia Colman）主演的黑色喜劇。（《玫瑰夫大戰玫瑰妻》劇照）

男主角班尼狄甘巴貝治對《玫瑰夫大戰玫瑰妻》充滿信心，相信觀眾會與玫菲奧（Theo Rose）和玫艾菲（Ivy Rose）產生共鳴：「這對夫妻非常容易引人共鳴。無論你處於哪個感情階段，每個人也會從電影橋段中看到自己的影子。希望這種熟悉感不要太強烈，始終這是一個警世故事。」甘巴貝治認為電影富有真實感，皆因電影創作源於現實生活經歷，他補充：「電影講述兩人彼此相愛，卻有各自的困難，共同經歷巨大的挫折。在看似歡樂的氛圍中，這是一個令人心碎的故事。」而女主角奧利花高雯備受編劇東尼麥拿馬拉的文筆打動，高雯指：「東尼真的很棒！我喜歡他寫的所有東西，他既冷酷又別樹一格。他擅長於故事中加入適當的幽默，讓你忘記背後激烈的情感。他把這些情感巧妙地融入其中，讓人心碎。」

班尼狄甘巴貝治︰「這對夫妻非常容易引人共鳴。無論你處於哪個感情階段，每個人也會從電影橋段中看到自己的影子。」（《玫瑰夫大戰玫瑰妻》劇照）

至於甘巴貝治被問到如何看待奧利花高雯樂意與他一同參與電影，有一套自己的理論，戲裡戲外都充滿幽默感的他笑言：「我覺得是因為在電影中，她（奧利花高雯）演繹了奧利花高雯最糟糕的版本。看著她演這樣糟的角色，我們感到非常享受。」；而高雯則笑著回應：「沒錯，互相憎恨的過程非常有趣。先狠狠地對待一個人，然後再大笑一場，這感覺挺治癒的。」

原來高雯和甘巴貝治在銀幕外已經是多年的朋友，但他們今次才首度合作。（《玫瑰夫大戰玫瑰妻》劇照）

原來高雯和甘巴貝治在銀幕外已經是多年的朋友，但他們今次才首度合作，對於導演積路治來說，透露這對螢幕情侶擦出了極強的火花，他表示：「我喜歡英式幽默，而這兩位正是英式幽默的表表者。他們讓演繹喜劇看起來如此簡單，但其實搞笑是非常困難的。幽默感是科學無法界定的，但對他們來說就像第六感一樣自然。」

電影講述玫艾菲（奧利花高雯 飾）與玫菲奧（班尼狄甘巴貝治 飾）是眾人心目中的「模範夫妻」，一家四口家庭生活看似甜甜蜜蜜，但一場令玫菲奧事業插水的意外，竟卻是玫艾菲事業起飛的契機！這對好勝夫妻分歧愈多，怨念積累愈深，「霉爆」夫大鬥「玫瑰」妻，相愛相殺之戰蓄勢待發！婚姻殿堂終須變成唇槍舌劍的戰場，最後搞到變質退場？愛過、忍過之後，唔通仲要死都唔放過對方？！