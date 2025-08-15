動作女演員胡嘉盈為張家輝「伴武」　寒冬工作量跌：開到戲好難得

香港雙料金像影帝張家輝今日（15日）出席網約車平台Uber Taxi發布會，成為品牌平台最新一位代言人！張家輝更激罕開金口為改版《誰是大英雄》廣告歌獻聲，在發布會上更即場展現歌喉，更有一眾動作「武者」伴舞，令全場數百影迷粉絲尖叫！為張家輝伴舞的「武者」之中，赫然出現唯一一位耀目女武者，竟為曾參演家輝哥最新執導作品《贖夢》的動作女演員Lauria胡嘉盈！

香港雙料金像影帝張家輝出席網約車平台Uber Taxi發布會，成為品牌平台最新一位代言人！（葉志明 攝）

張家輝開金口獻唱期間，有一眾武者在現場伴舞。（葉志明 攝）

張家輝開金口獻唱期間，現場伴舞的武者赫然有一位女成員，正是曾參演《贖夢》的動作女演員胡嘉盈！（葉志明 攝）

胡嘉盈於發布會後接受《香港01》訪問，對於再次與張家輝合作，Lauria笑言甚有淵源、在家輝哥身上獲益良多，今次亦分別在廣告與發布會現場演出：「廣告入面我係做嗰個飛天俠女！飛出嚟降落喺紅Van頂上面！」笑言在鬧市拍攝非常自在：「平時拍嘢都係咁，好少理街上面發生嘅嘢，好似屋企一樣自在！」Lauria亦表示剛才為張家輝獻唱伴舞的武打動作沒甚難度：「頭先表演嗰段其實準備咗兩日，嚟到現場再綵排一陣，然後就表演喇！動作對我嚟講係簡單嘅，但嚟到見到舞台比預期細少少，有啲位置就要即時調動。」

動作女演員Lauria胡嘉盈在發布會後接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

香港電影業今年陷入寒冬，胡嘉盈作為動作演員亦感受到市況下滑，嘆指：「工作量近期係比之前少咗，大家好努力去練習、搵機會拍下片、自己拍片玩下，繼續有種創作製作動力喺到！」至於目前工作計劃，Lauria未有透露具體製作，但亦表示將會開工：「開到戲已經好難得。嚟緊有一套（影視作品）係會參與嘅，應該九月中開拍，詳細要遲啲先公布。」直言機會非常難得，將會準備好、珍惜機會。

動作女演員Lauria胡嘉盈表示在香港電影寒冬下，工作量明顯下滑。（葉志明 攝）

動作女演員Lauria胡嘉盈亦透露九月中將會參演影視新作演出。（葉志明 攝）

在寒冬期間，不少電影業界人士紛紛轉行或尋找副業，胡嘉盈表示在練習動作特技、隨時準備好拍攝之餘，亦曾於張文傑開辦動作學校參與助教工作：「我之前有喺嗰到做過助教，但依家就未有繼續。叫做自己練習之餘，可以同人分享下，因為有業外嘅人會覺得好有趣、想試下玩下。」至於動作演員新力軍，Lauria則表示有年輕成員目前正在準備：「都知道有人喺其他地方練習準備緊，我都期待佢哋有機會出嚟，喺幕前畀大家見到成果！」亦表示非常樂意在香港以外尋找動作特技演出的工作機會。

動作女演員Lauria胡嘉盈亦表示在寒冬期間有參與動作特技訓練助教工作。（葉志明 攝）