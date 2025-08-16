暑假檔票房︱港產片七月遭三路夾擊處真空期　動畫年底有望威返次

香港電影暑假檔期將近尾聲，日前上映的日本人氣動畫劇場版《鬼滅之刃無限城篇》，甫一上映便創下年度紀錄，首日斬獲730萬元票房，超越《哪吒之魔童鬧海》於2月22日創下的667萬元首日票房紀錄，暫居2025年香港開畫票房榜冠軍！至於港產片方面，在暑假檔期間明顯較為疲弱，六月至今僅有四部香港電影上映，七月更未有本地新作，檔期全數讓路予內地及海外猛片。

日本人氣動畫劇場版《鬼滅之刃無限城篇》上映便創下年度紀錄，首日斬獲730萬元票房！(《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

香港電影暑假檔票房數字

六月份上映香港電影中，黃秋生主演作品《不赦之罪》於月初率先上映，收報約496萬元票房，成為六月之冠；古天樂、周秀娜主演作品《私家偵探》緊隨於月中上映，港澳地區票房則約440萬元；譚耀文、林家熙主演作品《拼命三郎》則於第三周上映，僅收報約67萬元；三部香港電影上映後均未能突破500萬元關口，被同期海外電影大幅拋離。

《F1》、DC及Marvel超級英雄三路夾擊

六月底，荷里活賽車鉅製《F1》電影於6月26日上映，開畫首日已收報215萬元，至今已累積逾6259萬元票房，暫居香港全年票房榜首。DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）兩周後於7月10日上映，搶佔《F1》不少黃金時段放映場次，累積票房約為1376萬元。Marvel超級英雄第六階段開篇作品《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four：First Step）則於7月23日上映，場次較上映兩周的《超人》佔優，累積票房至今則為1765萬元。在《F1》與DC、Marvel兩大超級英雄陣營三路夾擊下，香港電影紛紛避開七月檔期，讓港產片於七月票房成績幾近「真空」未有明顯增幅。

荷里活賽車動作電影《F1》在本港累積6259萬元票房，暫居全年票房榜首！（《F1》電影劇照）

DC超級英雄電影《超人》上映後搶佔不少《F1》黃金時段放映場次，累積票房約為1376萬元！（《超人》電影劇照）

《神奇4俠：英雄第一步》上映後成績後來居上，累積票房至今則為1765萬元！（《神奇4俠：英雄第一步》電影劇照）

香港動畫年底有望威返次

動畫電影方面，年初內地猛片《哪吒之魔童鬧海》上映後大受香港觀眾歡迎，大收超過6391萬元票房，暫居年度動畫片票房冠軍。《鬼滅之刃無限城篇》作為日本代表，憑三部曲累積大量粉絲基礎，亦有望挑戰年度冠軍地位。然而香港動畫在年底亦有望威返一次，事關先後入圍「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展及西班牙錫切斯國際奇幻電影節的動畫《世外》，將於11月在香港上映，今年三部口碑強勢的動畫分隔在年頭中尾上映，實在未到最後一分鐘仍難分勝負！

《哪吒之魔童鬧海》以6391萬元票房暫居2025年度動畫片票房冠軍。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）