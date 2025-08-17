專訪︱袁澧林演九種死法笑言好玩　最怕墮樓：拍三四次頭暈頂唔順

曾先後提名金馬獎及金像獎「最佳女主角」的香港女演員袁澧林，主演的台灣靈異驚慄電影《山忌 黃衣小飛俠》即將面世，定檔於8月21日在香港上映。電影改編自台灣三大恐怖傳說之一、流傳長近50年的真實山林靈異傳說「黃衣小飛俠」，劇情講述大學登山社同學嘉銘（劉以豪 飾）、玉欣（袁澧林 飾）與安偉（曹佑寧 飾）在一次登山途中意外迷失方向，在密林中陷入詭異迴圈，而在濃霧裡出現的黃衣身影，則成為恐怖禁忌的序幕！袁澧林早前就新作接受《香港01》專訪，分享在台灣叢林中實地取景的過程、劇組曾遇上的靈異經歷、親身上演各種死法的恐懼，以及對台灣濃厚宗教色彩的識見與體驗。

袁澧林早前就新作《山忌 黃衣小飛俠》接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

袁澧林早前就新作《山忌 黃衣小飛俠》接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

袁澧林早前就新作《山忌 黃衣小飛俠》接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

袁澧林接受專訪時，談到憑《窄路微塵》提名金馬獎後，獲得許多台灣電影及影集演出邀約，《山忌 黃衣小飛俠》亦為其中之一，因此無須經過試鏡程序已獲得玉欣一角，被劇組欽點演出。談到電影前期準備，袁澧林指出台灣劇組早於開鏡前一整個月已讓演員參與前期工作，包括劇本圍讀及排戲：「他們非常重視排戲，亦非個別演員與（演技）老師參與，而是全劇組演員都到場參與，讓大家對劇情了解度極高。」認為台灣不具土地問題限制，形成劇組精密排戲文化，亦讓演員每日聚首準備直至正式拍攝。

袁澧林憑《窄路微塵》提名金馬獎後，獲得許多台灣電影及影集演出邀約，《山忌 黃衣小飛俠》亦為其中之一。（葉志明 攝）

袁澧林表示台灣劇組非常重視排戲，早於開鏡前一個月已經會請演員入劇組準備。（葉志明 攝）

挑戰演地道台灣人 對白正音成「執念」

《山忌 黃衣小飛俠》劇情中，袁澧林飾演的玉欣為一位地道台灣人，角色背景絲毫不涉及香港元素，在人物設定上令語言成為演出一大挑戰，袁澧林笑指：「我自認國語水平在標準以上，但要演繹台灣人則要下更多苦功！所以今次請來一位正音老師，每日精心給我數百字朗讀功課，讓我透過錄音練習，然後就咬字發音逐一給予意見。」袁澧林認為她對演戲發音、熟讀對白成為一種「執念」，呼應《山忌 黃衣小飛俠》劇情要旨：「我會透過錄音背劇本，不論廣東話、英語都早已養成習慣，國語的錄音份量更以數倍遞增！要背誦得像乘數表一樣才算背熟！」

對於飾演地道台灣人，對白正音成為袁澧林「執念」之一，呼應新作劇情要旨。（葉志明 攝）

劇組為袁澧林安排一位正音老師協助提昇國語水平。（葉志明 攝）

電影劇情主軸發生於台灣深山，劇組亦安排袁澧林與劉以豪率先進行山藝訓練，袁澧林憶述指：「台灣人習慣說爬山，亦即香港人的行山，但豈料我到達時竟然『由頭爬到尾』！為時兩三小時之餘，更有不少90度陡峭斜坡，從懸崖下山時亦只能捉緊繩索、踩着一個個繩結，過程令我非常害怕！」

《山忌 黃衣小飛俠》劇情主軸發生於台灣深山，劇組亦安排袁澧林與劉以豪率先進行山藝訓練。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

袁澧林在新作開鏡前，竟被安排去「爬山」，誰知全程真的要爬！（葉志明 攝）

每日拍攝請師傅落結界 袁澧林帶一件小法寶護身

《山忌 黃衣小飛俠》作為靈異題材電影，袁澧林表示亦與香港電影傳統一樣在開鏡前進行儀式，當地民間宗教儀式卻又與香港大為不同，她表示：「其實每一次拍攝前，劇組都請師傅設下結界保護我們！我們亦與當地原住民打招呼，交代在山林裡拍攝的工作。」在劇組準備以外，袁澧林笑言未有刻意準備「隨身法寶」，但表示：「身邊有許多人為我準備許多小法寶！其中一位對靈界敏感的朋友，給我許多護身符，最有趣的一個小個天然草藥香囊，會發出陣陣香氣，叫我隨身攜帶。我有護身符亦有利是，因為我『死』太多次，所以收到許多利是！」

袁澧林表示劇組在每日拍攝前，請師傅落結界保護演員及工作人員。（葉志明 攝）

好友為袁澧林準備一件隨身法寶小香囊，作為護身符保佑安全。（葉志明 攝）

陰氣極重攝影機失靈 台灣劇組靠一包零食過關

在拍攝過程中，袁澧林亦表示發生過靈異事件：「有一日我們在一個陰氣極重的地方拍攝，攝影機全程無法啟動！我一向非常篤信這些事，認為是靈界禁止的信號。」為了安撫靈界及讓拍攝順利過關，袁澧林透露台灣劇組的妙法：「他們會在攝影機上放一包『乖乖』，希望機器會乖乖！其實不單是靈異恐怖電影，拍攝其他類型作品亦會放一包乖乖！」

袁澧林笑言台灣劇組會在攝影機放一包「乖乖」讓拍攝更順利。（葉志明 攝）

袁澧林一直篤信來自靈界給予的信號。（葉志明 攝）

一套戲死足九次 坎頭埋牆過百下最好玩、墮樓四次頂唔順

袁澧林飾演的玉欣，在輪迴式「悲劇重演」劇情中不斷經歷死亡，亦因此拍攝下多種死法。談到拍攝過程時，袁澧林表示：「其實先後有九種死法，我全部都非常害怕！起初最害怕墮樓的死法，要全身筆直地向後跌，拍攝三四個鏡頭後便頭暈得無法繼續！」至於在預告裡出現「坎頭埋牆」的死法，Angela竟然大笑指：「坎頭埋牆好好玩！我先後坎超過一百次！我最鍾意這個死法！哈哈！而且我覺得化上血漿妝容後非常漂亮！」

袁澧林在戲中一共上演九種死法。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

袁澧林覺得坎頭埋牆最好玩，笑言血漿妝容非常漂亮！（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

親證台灣宗教色彩濃厚 袁澧林：拜月老要買珍珠奶茶！

近年，袁澧林不論工作與私生活均常駐台灣，對當地日常充滿濃厚宗教色彩亦有一番體會，她透露：「我覺得最得意就是廟宇分門別類，例如求愛情會拜月老，亦是許多來探望我的朋友必備節目！台灣人亦想出許多方法吸引神祇的注意，例如月老喜歡吃甜，於是便買某牌子的珍珠奶茶，更要有合適的甜度，但大家一窩風買相同款式的話，便要別出心裁地買奶蓋珍奶！」袁澧林亦留意到台灣廟宇或大或小非常密集，相比香港著重儀式感，她表示拜神則為台灣人的日常。

袁澧林透露原來到台灣拜月老要買珍珠奶茶。（葉志明 攝）

袁澧林親證台灣宗教色彩濃厚。（葉志明 攝）

*****

袁澧林

化妝：Manman Fong @manmanflm

髮型：Lupus_chui @orient4

服裝：Chanel official

袁澧林將會推出更多台灣主演電影及影集。（葉志明 攝）

袁澧林將會推出更多台灣主演電影及影集。（葉志明 攝）