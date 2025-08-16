鬼滅之刃無限城篇影評｜IMAX下淚腺突擊　對猗窩座的愛恨相煎

日本人氣動漫《鬼滅之刃》結局篇，其三部曲第一集《鬼滅之刃無限城篇》上月在日本開畫，已經掀起搶飛熱，橫掃全日票房。來到香港，一樣氣勢如虹，不單開畫日全面報捷，全日大收約$730萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》年初創下的開畫紀錄，更暫列2025年香港開畫票房冠軍電影，對影迷而言當然振奮，對戲院來說更是一逢甘露。

《鬼滅之刃 柱訓練篇》結尾，當炭治郎與一眾柱誤墮無限城一幕，單單在電視上觀看，其高速轉動的畫面，成功讓觀眾有種跟隨下墜的感覺。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

而更令人意外是上映《鬼滅之刃無限城篇》的IMAX場次，長期爆滿，就算非一票難求，也只剩第一行零星位置，搶飛情況好似早前的《F1電影》。旁人或許會疑惑，看《F1電影》追求速度感與聲效是理所當然，《鬼滅之刃》跟IMAX關係又何在？事實上，《鬼滅之刃》的動畫向來製作華麗出彩，每次大戰的場面都在散發無限震撼，這亦是為何該作品要待推出動畫後，才獲得關注大受歡迎。

《鬼滅之刃無限城篇》的IMAX場次，長期爆滿，就算非一票難求，也只剩第一行零星位置。（網貢截圖）

而除了上次劇場版《無限列車篇》有上戲院外，期間一眾粉絲都無緣在大銀幕觀戰，難得重臨定必奉陪。再者早在《鬼滅之刃 柱訓練篇》結尾，當炭治郎與一眾柱誤墮無限城一幕，單單在電視上觀看，其高速轉動的畫面，成功讓觀眾有種跟隨下墜的感覺，如果這畫面經IMAX放大100倍，你可想像其威力？筆者就是身處IMAX影院觀看，那無底深淵的逼力固然震撼，而視覺更成功觸發虛擬的離心力，令你置身現場。IMAX口號的「Be part of One」就是這個意思。

注意︰以下內容含劇透

硬件精彩，視覺亮麗，都不足以要人忍受IMAX頭行之苦，《鬼滅之刃》另一叫人醉心是情感的描寫。上次的劇集版《無限列車篇》，首度正式出場的炎柱煉獄杏壽郎，因為其大愛，甘為後輩犧牲的精神，成功跟觀眾埋下至深感情，到被上弦參猗窩座擊斃一刻，一句「大哥無輸到」加上Lisa唱出的〈炎〉，凄美的畫面推到極致，痛心疾首，更令大家對猗窩座的恨達至頂點，比起「鬼王」鬼舞辻無慘更應該死100次。然後觀眾苦等5年，就是為要了斷這狼毒的上弦參。

台版海報有大戰猗窩座的場面。（《鬼滅之刃無限城篇》海報）

而今次劇場版，有過半時間是交代炭治郎夥拍「水柱」富岡義勇，合力大戰猗窩座，單單是相遇一刻，已叫觀眾毛管戙，坐定定等看它如何「鬼頭」落地。不過《鬼滅之刃》的傳統，就是每一隻鬼都沒有無緣無故的恨，每一個背後都可能有其悲慘身世，最經典是《遊郭篇》對付的上弦陸，妓夫太郎與墮姬，背後都是受盡貧窮、欺凌、不公才殺意叢生，當中的兄妹情跟炭治郎與禰豆子不枉多讓。

來到猗窩座，他生前也是受盡苦頭，因家境貧窮，無力負擔老爸的醫藥費，勉強去偷去搶去籌診金，最後老爸不願再拖累兒子上吊輕生。後來認識了素流的師父，收他為徒並代為照顧病女，從而日久生情，不但許下來年要好起來一齊去看花火祭，更答應嫁給他。正當一切向好時，就被鄰家的劍道館學員在井水下毒，以謀取其土地。恩師與愛人無顧死去，令他全面崩潰，一夜間徒手奪去對方67條人命。

單是殺死炎柱這條罪，已夠猗窩座死十次。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

一個被觀眾認定十惡不赦的大壞蛋，目睹他由極卑微的人生因得到愛而向善，卻又因為不可自抉的命運換來大逆轉，不禁會替他流露點點憐憫，尤其當愛人在花火祭下答應婚事一刻，背後的煙花在IMAX巨幕下綻放，填滿觀眾的眼球，是最美麗動人場面，是預期一切會好起來的美好將來，每個花火球就似在衝擊觀眾淚腺。縱使殺炎柱的仇是可恨，但其身世又是難言的可悲。

值得一提，炭治郎在戰鬥中領悟到屏息靜氣出招，可置猗窩座死地，但一次在背後出招前，都刻意大喊一聲「看招」，頓失優勢再陷苦戰。當下全場觀眾都大笑出來，喊指炭治郎蠢，但去到後來，這一招才叫猗窩座敗得心服口服，因為他生平最討厭冇實力，只懂在背後出招（落毒）的小人，能堂堂正正戰死，他終可無牽掛地灰飛煙滅。這一著，再次展現《鬼滅之刃》除了畫面亮麗，說故事的能力也同樣高超。