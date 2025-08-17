鬼滅之刃無限城篇︱重製無限層次場景　電腦渲染竟耗全橦大廈電力

日本人氣動畫劇場版《鬼滅之刃無限城篇》日前於香港上映，首日已斬獲730萬元票房，創下年度開畫票房紀錄，更超越《哪吒之魔童鬧海》年初創下的上映盛世！《鬼滅之刃無限城篇》不論故事規模或視聽效果，均更勝劇場版前作《鬼滅之刃無限列車篇》，有熟悉日本動畫製作的博主揭秘新一集製作，分享製作團隊為更佳銀幕效果，在幕後為技術與器材大升級！

《鬼滅之刃無限城篇》不論故事規模或視聽效果，均更勝劇場版前作！（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

《鬼滅之刃無限城篇》最震撼視覺效果，在戰鬥場面以外必定為「無限城」層次極多的場景，在全片2000個鏡頭中，其中有680個鏡頭運動3D動畫攝影機製作，融合2D繪製與3D動畫製作工序，才能夠呈現無限城的層次感，以及一眾主角墮入無限城期間的失重懸浮感。雖然「無限城」場景早於動畫版出現，然而為了呈現更精細、立體層次的無限城場景，劇場版製作團隊摒棄動畫版的場景模組重新設計，加上如果重新電腦渲染過程需時三年半，因此團隊便果斷選擇放棄！

為了呈現更精細、立體層次的無限城場景，《鬼滅之刃無限城篇》製作團隊摒棄動畫版的場景模組重新設計。(《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

融合2D繪製與3D動畫製作工序，才能夠呈現無限城的層次感，以及一眾主角墮入無限城期間的失重懸浮感。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

為了重新製作「無限城」場景模型，製作團隊在動畫第三季《刀匠村篇》期間已開始建構，因此在動畫中已出現精美版無限城。正式為《鬼滅之刃無限城篇》製作場景時，為了節省電腦渲染耗時，團隊升級整個動畫工作室的器材，更新電腦設備、冷卻系統，使用高效能電腦亦帶來極為耗電的代價，在電腦渲染動畫時，甚至要調用整橦大樓的電力，非常驚人！

電腦渲染動畫時，甚至要調用整橦大樓的電力，非常驚人！（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）