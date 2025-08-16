最美小龍女慶祝59歲生日極凍齡　無懼真實年齡曝光：我不在乎

李若彤多年來被譽為「最美小龍女」，近年雖然集中於內地發展，活躍於綜藝節目、劇集拍攝及講座等，但動向仍備受關注。李若彤今日（16日）於社交媒體上分享一段短片，手捧插上「59」字樣蠟燭的蛋糕，為自己慶祝59歲正日生日，絲毫不忌諱讓大家知道自己的真實年齡！

李若彤素來有「最美小龍女」之稱。（微博圖片）

李若彤迎來59歲生日，手捧插上「59」字樣蠟燭的蛋糕，絲毫不忌諱讓大家知道自己的真實年齡！（李若彤IG截圖）

李若彤迎來59歲生日，手捧插上「59」字樣蠟燭的蛋糕，絲毫不忌諱讓大家知道自己的真實年齡！（李若彤IG截圖）

李若彤在影片下寫上：「59？我不在乎！我毫不畏懼！享受每一個時刻！」她在影片中吹熄蠟燭後亦轉身半圈，展示印有「59 I Don't Care」字樣的上衣，以一貫認為年齡只是數字的瀟灑態度面對「登六」前最後一年！

李若彤吹熄蠟燭後亦轉身半圈，展示印有「59 I Don't Care」字樣的上衣。（李若彤IG截圖）

作為「凍齡女神」的李若彤多年來勤於運動，憑自律鍛練、生活、飲食及作息習慣保持容顏與身材巔峰狀態，仙氣顏值與纖瘦修長身型力抗歲月洗禮，亦因此成為女性榜樣！

李若彤多年來保持外貌與身材巔峰狀態。（李若彤IG圖片）

