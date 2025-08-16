老詭之家｜恐怖老人院中門大開　打雜員工誤墮廢老殺局

由《國定殺戮日》（The Purge）編導占士迪莫拿高（James DeMonaco）再度自編自導，夥同《月光光心慌慌》（Halloween）賣座監製，召集多位《國定殺戮日》系列幕後班底齊齊歸位，炮製驚慄新作《老詭之家》（The Home），誓要創造大銀幕另類緊張懸疑，再度暴露人性邪惡！（上映日期︰8月28日）

來自寄養家庭的麥斯（彼特大衛臣 飾）越大越唔生性，經常犯事，最終被判社會服務令，被逼去老人院做打雜。（《老詭之家》劇照）

以為可以神反轉，結果被一班老鬼玩到反轉。（《老詭之家》劇照）

《國定殺戮日》編導X《月光光心慌慌》賣座監製驚慄新作，大銀幕再度暴露人性邪惡！來自寄養家庭的麥斯（彼特大衛臣 飾）越大越唔生性，經常犯事，最終被判社會服務令，被逼去老人院做打雜。起初他以為一班廢老人畜無害，後來慢慢察覺竟然有人存心靠害！為了拆解恐怖陰謀，麥斯冒險闖進禁止進入的老人院四樓，一連串心寒詭怪事件接連發生，但他卻不知道自己早已墮入老詭的股掌之中……

起初以為一班廢老人畜無害，後來慢慢察覺竟然有人存心靠害！（《老詭之家》劇照）

演員方面，有《自殺特攻》（The Suicide Squad）彼特大衛臣（Pete Davidson）一改幽默路線，帶領觀眾深入恐怖老人院，刺探白日之下的暗黑謎團，包保懸疑心寒又反轉！艾美獎提名男星莊高化（John Glover）、劇集《星空奇遇記：重返地球》（Star Trek: Voyager）伊芬菲臘斯（Ethan Phillips）、《奪命槍》（Running Scared）布魯斯阿特曼（Bruce Altman）、資深舞台劇演員瑪麗莉托京頓（Marilee Talkington）等一眾老鬼加持，搞出連串離奇詭怪事…邊個係人？邊個係鬼？