方力申老婆葉萱遭性侵錄音被公開　一度淚崩：我該怎麼辦

Netflix最新紀錄片系列《以倖存者之名：深入韓國慘案》（The Echoes of Survivors: Inside Korea's Tragedies）日前於平台播出，節目作為《以神之名：信仰的背叛》延續篇，第三至四集繼續以攝理教性侵案為中軸，方力申新婚妻子葉萱作為揭發案情的受害者，亦繼續於節目上發聲，紀錄片亦拍攝首季播出後在韓國掀起的風波及後續，其中在調查及審訊途中，攝理教更對葉萱造成滋擾及二次傷害。

拍攝《以神之名》遭韓國輿論圍攻

由鄭明析創立的攝理教於韓國植根多年，教徒及支持者眾，在《以神之名：信仰的背叛》於Netflix播出後，掀起社會大眾廣泛迴響，輿論尤其針對葉萱揭發事件的意圖，企圖將她塑造成瘋婦、抹黑背叛攝理教的魔鬼。葉萱於《以倖存者之名：深入韓國慘案》第三集再度現身，在訪問中談到首季播出後外界針對她的攻擊：「我其實後悔過參與《以神之名》紀錄片，有一陣子我都會戴口罩出門、怕被人認出來。我從沒想過承認自己受害，並把這件事公諸於世，會招來那麼多批評和謾罵。」

葉萱續指，在《以神之名》播出後遭受韓國輿論攻擊：「說我是『因為太笨才會加入邪教』『因為想紅才上Netflix的節目』；有人說我是出訴訟是因為收了金度亨教授的錢；或者說我是瘋女人；還有說我男女關係、女女關係很亂的；或者說我背叛上帝，像是出賣主耶穌的猶大，是魔鬼撒旦。」葉萱坦言若只有自己受苦，倒能夠忍受，然而事件卻令家人亦受影響，她一度落淚哭訴指：「但我真的很對不起我的家人，讓他們也一起受苦，因為我的關係，害他們也受到影響。」

性侵完整錄音被公開 受二次傷害中環街頭淚崩

及至2024年5月25日，金度亨教授突然從韓國飛抵香港，到中環親自與葉萱會面，並告訴她一件難以透過電話及短訊啟齒的事，表示攝理教主鄭明析的辯護律師一直向法院要求複製一份由葉萱錄下的錄音檔案，教授坦言曾向法院再三強調公開錄音檔案會對受害者造成嚴重二次傷害：「可是就在幾天前，法院毫無預警地就把整份音檔複製給對方。」葉萱得知消息後，陷入沉默之中，情緒漸漸轉差、在中環街頭坐在教授身邊、一度淚崩。

葉萱及後在訪問中表示：「我好像錄了一個半小時吧？那麼長的錄音檔，在Netflix上播出的內容只是其中一小段，而且還不是最嚴重的部分，裡面還有更骯髒、更噁心的內容。」葉萱表明提交錄音檔的原因：「因為它就跟受侵犯時所穿的衣服或內褲一樣，是能證明性侵事實的證據。允許他們（辯方）複製一份音檔，就像是把我的內褲公開給大家看一樣。」金度亨教授更坦白地向葉萱表示：「據知，他們還叫信徒到律師事務所排隊聽那段錄音。」葉萱崩潰成為淚人，無助地表示：「我該怎麼辦？我現在該怎麼辦？」金教授亦表示自己作為韓國人，對此感到羞愧。

父親姨母現身節目 批韓國司法制度不公

對於葉萱作為關鍵證據的錄音檔案被法院複製予辯方，葉萱的父親在節目中現身，批評韓國司法制度，以廣東話表示：「我現在作為爸爸的話，我當然是感到忿忿不平啊，就是非常的憤怒。我是失望透頂，我不只對這個法官失望，我覺得韓國的司法、制度，是不是值得去審視一下？」

葉萱的姨母亦於節目上以英文受訪，針對法院的處理表示：「韓國應該是一個非常文明的公平的國家，人民都能勇於抗爭。怎麼會發生這種事？真的太野蠻了，太不公平了。」對於葉萱提交的錄音證據被公開，葉萱一位女表親在節目中坦言，事件發生後令葉萱經常哭泣、半夜驚醒，睡眠質素變得非常差。