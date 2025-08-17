Netflix真人騷女星下體痕癢散發死老鼠惡臭　陰道遺一物震驚網民

现年24歲的Savannah Miller憑參與Netflix真人騷《The Circle》第7季而知名度大增，加上經常在IG分享性感照而人氣急升。近日有外媒報道，Savannah曾因忘記取出衞生棉條，下體痕癢並散發如死老鼠般的惡臭，震驚大批網民。

Savannah Miller憑參與Netflix真人騷《The Circle》第7季而知名度大增。（IG圖片）

Savannah經常在IG分享性感照。（IG圖片）

據報道指，Savannah Miller於22歲時，一次月經將結束時到酒吧消遣，當日她使用了衞生棉條。不過Savannah因為玩到忘形，加上棉繩消失，因而忘記取出棉條。數日後開始感到下體痕癢，雖然感到下體不適，Savannah卻誤以為是經血殘留的氣味，繼續日常生活。相隔一個月，月經再來時，Savannah再放入新的衞生棉條，意外將遺留在體內的棉條推得更入。由於下體的異味沒有消失，Savannah曾到學校診所求醫，但初步檢查後未有發現異常，性病檢測結果亦呈陰性，而醫生曾一度懷疑是否細菌性陰道炎。

Savannah因月經時忘記取出棉條，而引致下體痕癢兼散發有如死老鼠般的惡臭。（IG圖片）

幸好沒有出現中毒性休克症候群症狀，Savannah只需要服用抗生素治療。（IG圖片）

Savannah三度求醫後，醫生終於在尿液檢測中發現棉條的纖維，並詢問Savannah是否忘記取出棉條，最初她否認，最後醫生在子宮頸深處發現棉條。幸好Savannah沒有出現中毒性休克症候群症狀，只需要服用抗生素治療。她坦言是次經歷令她感到極恐懼，希望透過公開事件，提醒其他女性在月經期間要注意衞生，避免出現同類情況。有不少新聞都有報道過，忘記除出衛生棉條容易引致中毒性休克症候群，細菌毒素透過進入血液，引發嚴重感染，有機會導致器官衰竭，甚至死亡。