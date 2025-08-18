鬼滅之刃無限城篇︱首周末狂收2844萬　全港熱映5139場吸近30萬人

Crunchyroll 及 Sony Pictures Entertainment 呈獻，動畫鉅製《「鬼滅之刃」無限城篇》自8月14日上映以來勢如破竹，開畫旋即成為「香港影史動畫首日票房No.1」、「2025年香港開畫票房No.1」！這部備受期待的動畫鉅作首日便在全港57間戲院盛大上映，單日排片場次高達907場，大規模開畫！

《鬼滅之刃無限城篇》開畫旋即成為「香港影史動畫首日票房No.1」、「2025年香港開畫票房No.1」！（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

首周末（14-17日）票房達28,441,296港元，入場人次高達276,973人，其中8月16日（六）更在單日達到 7,945,488港元票房、76,140入場人次，成績驚人！截至8月18日（一）中午，總票房已突破3050萬港元，總入場人次達297,255人，氣勢持續凌厲！截至8月17日（日），電影累計放映場次已達5,139場！

《鬼滅之刃無限城篇》總票房已突破3050萬港元，總入場人次達297,255人！（資料圖片）

票房盡破紀錄制霸香港

開畫日（14/8）：7,353,496港元｜73,089人次

首周末（14-17/8）：28,441,296港元｜276,973人次

首周六（16/8）：7,945,488港元｜76,140人次

截至8月18日中午：總票房突破3050萬港元｜297,255人次

《鬼滅之刃無限城篇》票房數字極為驚人！(《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

作為「鬼滅之刃」系列最新篇章，「無限城篇」延續熱血劇情，講述鬼殺隊與鬼舞辻無慘在詭異莫測的「無限城」展開終極對決。電影未上映已引發全城熱話，早前的零點場更出現粉絲排隊潮！電影上映至今，全港各大影院均出現觀影熱潮，吸引大批粉絲「二刷」、「三刷」回味精彩劇情；IMAX、4DX、MX4D等放映格式的場次更是一票難求，連續多日全部售罄，足見《「鬼滅之刃」無限城篇》魅力非凡。

《鬼滅之刃無限城篇》上映四日以來，IMAX等放映版本座無虛席、一票難求！（《鬼滅之刃無限城篇》IMAX海報）

零點場座無虛席 粉絲Cosplay熱情支持

在開畫日凌晨，全港多間戲院舉辦《「鬼滅之刃」無限城篇》零點場，吸引大批忠實粉絲到場支持。不少觀眾精心裝扮成炭治郎、彌豆子等角色到場，現場氣氛熱烈。