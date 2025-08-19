《衰鬼媽咪2》5大必睇理由　原班人馬等足廿年回歸再玩母女上錯身

大熱經典回歸！2003年上映的《衰鬼媽咪》叫好叫座大受歡迎，全球票房高達1.6億美元，當年的玉女紅星蓮茜露漢 (Lindsay Lohan) 和演技實力派占美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis) 組成的母女檔贏盡觀眾歡心，成為一代人的青春回憶。之後透過家庭影帶／影碟和Disney+，繼續成為一代又一代觀眾的至愛喜劇。占美李寇蒂斯說多年來一直被廣大粉絲追問何時開拍續集。一等廿年，終於等到續集登場，台前幕後原班人馬全數回歸，兩母女更親任監製，可見其瞓身投入程度，當然要第一時間入戲院捧場啦！

金像女星占美李寇蒂斯 突破演技天花板之作

占美李寇蒂斯金像級演技再度大爆發！這位縱橫影壇50年的傳奇女星，一向以演技精湛見稱，別具風格的喜劇感更是獨一無二。代表作包括《月光光心慌慌》 (Halloween) 、《靚女大賊神仙魚》(A Fish Called Wanda) 、《真實謊言》(True Lies) 等。近年更憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once) 技驚四座，贏得奧斯卡最佳女配角，人氣又再急升。今次再演最愛角色之一，令人份外期待她如何突破自己的演技天花板！

一代玉女紅星蓮茜露漢 復興回歸升級靚媽

一代玉女紅星蓮茜露漢回勇復出之作！憑《親親兩顆心》(The Parent Trap)、《衰鬼媽咪》、《辣妹過招》(Mean Girls) 紅極一時的蓮茜露漢，近年脫胎換骨，以大勇狀態再戰荷里活。美國傳媒更以「Lohanaissance」形容為她的復興時代。成熟了的蓮茜露漢，已為人母，令她更易投入續集中由少女升格為靚媽的角色，與合拍到極的占美李寇蒂斯，再度擦出這對母女檔的奇妙火花！

Gen Z新生代女星Julia Butters、Sophia Hammons青春登場

兩大新生代女星矚目登場！經典母女檔之外，今集更伸延至下一代，請來青春新星Julia Butters和Sophia Hammons，分別飾演蓮茜露漢的親女和繼女。年紀輕輕的Julia Butters已經參演過大導演塔倫天奴 (Quentin Tarantino) 的《從前，有個荷里活》(Once Upon a Time… in Hollywood)，以及史提芬史匹堡 (Steven Spielberg) 的金像提名電影《法貝曼：造夢大師》(The Fabelmans)，贏得多項最佳新星提名。而Sophia Hammons就憑Disney Channel/Disney+萬聖節系列電影《Under Wraps》廣為觀眾認識；其後參演電影大師馬田史高西斯 (Martin Scorsese) 監製的獨立影片《The Absence of Eden》，亦在Netflix艾美獎提名紀錄片劇集《The Social Dilemma》嶄露頭角。兩大Gen Z新星為電影注入大量青春氣息，年青觀眾一定有所共鳴！

超越上集 三代同堂上錯身 兜得更亂更瘋狂

今集再玩上錯身靈魂大兜亂，兩母女之外更牽涉三代同堂，勢必超越上集，兜得更亂更瘋狂更衰鬼！搞笑之餘，當中有關母女情、家庭和轉變的主題，同樣打動人心，絕對是今個暑假既開心又動人的必睇好戲！

占美李寇蒂斯主動促成開拍續集

念念不忘，必有續集。《衰鬼媽咪》當年熱爆全球，成就了占美李寇蒂斯的演藝生涯高峰，亦成為她最愛和最難忘的代表作之一。「難忘在於當年電影開拍得十分倉卒，我星期四才知道有這部戲，星期一便開始拍攝，我完全沒有時間準備，只能自由發揮！」真情真性放到盡的演繹，帶來意想不到的喜劇感，電影大受歡迎，占美李寇蒂斯去到世界各地都被傳媒和影迷追問何時開拍續集。

一等廿年，終於等到天時地利人和。珍美李寇蒂斯憑《奇異女俠玩救宇宙》人氣再度急升，決心主動出擊，在電視訪問中公開想開拍《衰鬼媽咪》續集的心願，由此促成原班製作班底再度埋班。

蓮茜露漢初為人母更加投入角色

占美李寇蒂斯第一時間致電「乖女」蓮茜露漢。她當時身處愛爾蘭拍戲，一收到電話，二話不說立即答應參與續集，除了因為拍攝首集時台前幕後相處愉快，留下了不少美好回憶，也因為她自己的全新轉變，「我現在做了媽媽，更能體會安娜這個角色為人母親的心路歷程！」

正如電影監製Andrew Gunn所言，當年《衰鬼媽咪》大收，全世界都想他們立即開拍續集，但製作人員實在想不到故事可以如何發展。直至廿年後，演員和角色都成長了有所經歷，蓮茜露漢於2023年初為人母，才觸發了新的故事靈感。導演Nisha Granatra大讚蓮茜露漢毫無保留地把自身經歷投入角色之中，真情演繹角色由少女到靚媽的蛻變。

占美李寇蒂斯和蓮茜露漢這對最合拍母女，多年來一直保持緊密聯繫互相關心，只是大家在不同城市生活不常見面。於是今次開拍續集亦造就了她們期待已久的聚舊，親身擁抱對方，再續母女情。

兩大Gen Z人氣新星注入青春氣息

續集中的Gen Z新一代由青春新星Julia Butters和Sophia Hammons擔大旗，分別飾演蓮茜露漢的親女哈珀和繼女莉莉。導演說這兩個少女角色極具挑戰性，既要具備喜劇感，又要打動觀眾，面對珍美李寇蒂斯和蓮茜露漢兩位前輩更要毫無懼色。終於經過大規模試鏡才物色到最佳人選。兩位少女新星更一見如故，鏡頭前針鋒相對，鏡頭後笑聲不絕合拍到極！

開拍之前，導演特別召集兩代演員，讓她們長時間相處，以便準確捕捉彼此的神情動作，投入上錯身的角色之中。拍攝期間導演亦放手讓演員自由發揮即興演出，台前幕後合作愉快，片場總是充滿笑聲。蓮茜露漢更說是她最美好的回憶之一，「我很珍惜與珍美每一刻的相處，我們就像朋友般一起成長，對我特別意義重大！」

初戀萬人迷再度「性感登場」

珍美李寇蒂斯和蓮茜露漢這對經典母女回歸之外，首集深得人心的一眾角色亦再度上場。最令人期待當然是少女安娜的初戀男友傑克，當年的萬人迷Chad Michael Murray如今已成中佬，但依然靚仔有型，再次騎住電單車輕撥頭髮「性感登場」。

其他角色如戴斯的另一半雷恩、英文老師比斯先生、一手造成母女上錯身的神婆，以及安娜的樂隊Pink Slip，都會再現續集，滿足全球萬千影迷的集體回憶！

給洛杉磯的情書

與首集一樣，續集繼續以洛杉磯為主要場景，帶觀眾遊走於極具歷史感的威爾頓劇院、著名的馬里布沙灘、回音公園湖，以至荷里活最美麗的一間唱片舖。電影中的沙灘滑浪、演唱會、遊車河等精心策劃大場面，一一盡現洛杉磯的獨特魅力。導演說這部電影是給洛杉磯的情書，「我盡力讓觀眾看到更多洛杉磯的美麗，但同時也十分心痛，電影中不少場景後來被那場山火毀掉了。」

服裝方面，亦是主打洛杉磯風格。三代母女造型眾多，由名牌靚衫到搞笑食物戲服都有。尤其是三代母女上錯身後，婆婆的少女Look、中女一身滑浪服飾、少女的老成造型，均為電影製造了大量笑料！