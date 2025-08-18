五個小孩的校長︱16歲珠女重遇古天樂　暴風式成長一雙大眼最易認

2015年上映的香港溫情電影《五個小孩的校長》，劇情改編自全港最低月薪「四千五百元校長」呂麗紅的真人真事，當年由楊千嬅飾演呂校長，連同飾演丈夫的古天樂及何涴瀠、傅爵盈、王詩雅、李詠珊及陳麗兒等五名童星主演，今年已迎來上映十周年！《五個小孩的校長》上映時大受香港觀眾歡迎，票房收報4672萬元、成為年度港產片票房第一位，五位小童星的表演亦在觀眾心目中留下深刻印象。

2015年上映的香港溫情電影《五個小孩的校長》，當年票房收報4672萬元、成為年度港產片票房第一位！（《五個小孩的校長》電影劇照）

古天樂於《五個小孩的校長》裡飾演校長的丈夫「東東哥哥」。（《五個小孩的校長》劇照）

王詩雅（右二）在《五個小孩的校長》的五位童星之中年紀最輕。（黃國立攝）

在拍攝《五個小孩的校長》時年僅4歲的「珠女」王詩雅，為當時五位童星中最年幼的成員，與古天樂對手戲份甚多。Keira王詩雅轉眼已經16歳成為一位亭亭玉立的少女，據指Keira近年在英國讀書，日前有機會再次與「東東哥哥」古天樂重聚！古天樂與王詩雅的合照中，古天樂以一身全黑有型打扮現身，十年來外型分別近乎零！相反Keira則暴風式成長，十年前後變化驚人，已成為一位穿起白色裇衫與牛仔短褲、及肩長髮下戴起耳環的少女，但一雙水汪汪的大眼最容易辨認！

《五個小孩的校長》10周年，「珠女」王詩雅與「東東哥哥」古天樂再次重聚。（滾動工作室IG限時動態截圖）

王詩雅與古天樂因《五個小孩的校長》建立如父女一樣的緣份，多年來忙碌發展電影王國的古天樂，到英國倫敦時均會與Keira相聚，二人的合照亦紀錄下王詩雅十年來的成長，成為電影後的珍貴紀念。王詩雅在《五個小孩的校長》後未有集中發展童星事業，僅偶然於《殘影空間》等電影中飾演兒童角色，但觀眾亦期待Keira學業有成後，或許能夠在大銀幕上與「東東哥哥」再次同框合作！

王詩雅與古天樂因《五個小孩的校長》而情同父女。（王詩雅Facebook圖片）

「珠女」王詩雅於13歲時亦曾與「東東哥哥」古天樂相聚見面。（大會相片）