窄路微塵︱袁澧林提名雙金影后改變一生　粗口對白感動至一秒哽咽

香港社會寫實溫情電影《窄路微塵》由張繼聰、袁澧林主演，當年劇情以疫情為背景，講述一位小型清潔公司老闆與一對單親母女，在疫情低迷困境下掙扎求存、共度時艱。袁澧林憑《窄路微塵》的演出先後提名台北金馬獎、香港金像獎「最佳女主角」，足見外界充份肯定其表演技藝。早前《窄路微塵》於電視重播，袁澧林於社交媒體上發文，表示雖然「不擅於觀看自己」「即使有空也不敢看」，但亦分享作品對生命帶來的改變，以及電影從未曝光的花絮照。

《窄路微塵》由張繼聰、袁澧林主演，當年劇情以疫情為背景。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林於社交媒體上表示，拍攝《窄路微塵》後改寫自己的演藝生涯：「我之後生命的軌跡被這部電影完全地改變，當中也載著我無限澎湃、至今只有愈更熾熱的演戲夢想，和一些難以言說的感情和感受。」

袁澧林坦言《窄路微塵》改寫自己生命的軌跡。（袁澧林IG圖片）

電影帶給袁澧林兩岸知名度、工作機會與寶貴演出經驗外，亦包括與同劇戰友的深厚感情，從與「窄哥」張繼聰的合照亦可見一斑，亦包括戲中飾演女兒的童星：「適逢這樣的契機，我空出了一天，決定要帶細朱出街街，昨天和她的家人相處了一整日，回家沉澱了一下，重看了手機所有照片，竟發現有大量未曝光的花絮，還有珍貴的窄哥講經片！」

《窄路微塵》讓袁澧林與同劇戰友的深厚感情，從與「窄哥」張繼聰的合照亦可見一斑。（袁澧林IG圖片）

袁澧林與細朱在《窄路微塵》裡飾演母女。（袁澧林IG圖片）

袁澧林日前亦與《窄路微塵》的童星細朱出街敘舊。（袁澧林IG圖片）

最令袁澧林影迷粉絲意外，莫過於《窄路微塵》劇本讓她一秒哽咽的對白！袁澧林於社交媒體分享指：「令我一秒哽咽的，大概是圖五吧！」圖片中赫然為一句「在黃旨昏下的香港真的好X靚！」語氣相當符合劇Candy貼地的人物性格之餘，相信亦充份表達到袁澧林對香港的鍾愛。