廖子妤余香凝再拍《骨妹》導演新作　澳門電影首入圍釜山競賽單元

亞洲影壇年度盛事《第30屆釜山國際電影節》將於9月中旬震撼揭幕，主辦方於今日(19日）公布入圍名單，由澳門才女導演徐欣羨執導，廖子妤、余香凝再度合作的全新愛情電影《女孩不平凡》（Girlfriends），強勢躋身釜山國際電影節展望競賽單元（Vision Section），並將舉行世界首映！這不僅是澳門電影史上第一次踏入展望單元，更是澳門影壇在國際舞台上的一次史詩級突破！

《女孩不平凡》國際版海報正式公開，海報在金橙與霓虹光影中，捕捉了三對女性之間的親密瞬間——有對視的心動、撫觸的溫柔、以及鼻尖相貼的熱烈。畫面浪漫又帶著一絲危險感，彷彿每一段感情背後，都藏著不平凡的故事。

《女孩不平凡》由盧米埃電影製作有限公司、綺影映畫有限公司出品，One Cool Connect及高先電影有限公司聯合出品，獲「澳門特別行政區政府文化發展基金第四屆電影長片製作支援計劃」及美高梅傾力資助。早在籌備階段，該片便以港澳台三地聯手陣容引爆業界關注，先後入選2023金馬創投會及2024香港亞洲電影投資會（HAF）WIP單元，被譽為「女性華語電影新指標」。

影片橫跨澳門、香港、台北三地取景，以三段交織的愛情故事，勾勒出女孩從17歲初戀的心跳悸動、22歲愛而不得的掙扎，到34歲在現實裡練就的柔韌與灼熱——每一刻都真到讓人心碎。卡司火力全開：香港金像影后余香凝、金像獎最佳女配角廖子妤、國民初戀許恩怡，加上韓寧、鄧濤、劉漪琳，六位女主角首度同台，堪稱華語愛情電影的「女神聯盟」。

徐欣羨2017年憑處女作《骨妹》一鳴驚人，讓廖子妤與余香凝雙雙成為亞洲影壇焦點。八年後，三人攜手回歸，《女孩不平凡》不只是電影，更是一次關於友情、愛情與人生的真實告白。對於這次釜山之行，導演徐欣羨感性表示：「很榮幸也很高興《女孩不平凡》可以在釜山電影節世界首映，這是一部充滿愛的電影，台前幕後的伙伴都帶著滿滿的誠意，希望這部帶著三個城市女孩的故事，可以帶給不同地方觀眾共鳴。」

余香凝激動表示：「好開心，相隔八年之後再同廖子妤、徐欣羨導演合作嘅電影可以入圍釜山電影節，到時將會係世界首映，意義非常之重大，希望可以將電影嘅訊息帶到更遠，希望到時觀眾會喜歡，亦非常期待喺香港正式上映。」廖子妤表示：「很榮幸《女孩不平凡》被入選『展望競賽單元』。這部電影和角色對我來說有著很大的意義。電影與《骨妹》班底再次合作，見證著除了我和余香凝的成長，更是導演、攝影師⋯與其他人的蛻變。故事圍繞著女孩的三個成長階段，整部電影充斥住台前幕後每個女孩的故事。希望有機會和大家一齊去釜山吃醬油蟹。」

釜山國際電影節自1996年創辦至今，是亞洲最具影響力的影展之一。「展望競賽單元」（Vision Section）競賽單元旨在表彰具有出色和獨創性的作品。《女孩不平凡》將與來自亞洲各地的優秀電影同場競逐。《女孩不平凡》預計2026年在港、澳、台全面上映。