鬼滅之刃無限城篇｜超前分析上弦一二戰力　黑死牟本身都係鬼殺隊

日本人氣動畫《鬼滅之刃》結局篇《鬼滅之刃無限城篇》第一部曲，自8月14日上映以來勢如破竹，不但開畫旋即成為「香港影史動畫首日票房No.1」及「2025年香港開畫票房No.1」，而在短短3日票房更大破近3000萬，可見電影的票房正以極速之勢繼續向上攀升。

今集炭治郎跟一眾柱殺入無限城。(《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

大戰上弦參猗窩座的戰況已相當激烈。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

作為結局篇第一部曲，炭治郎跟一眾柱殺入無限城，主要大戰上弦參猗窩座，戰況相當激烈。雖最終戰勝但都已元氣大傷，令人擔心到底怎樣再打落去？而除了要對付鬼舞辻無慘，其餘兩名高手上弦之貳童磨與上弦之壹黑死牟都絕不容易對付，現在就分析下兩位戰力。

童磨的父母創立「萬世極樂教」，他自小便登上教主之位，雖被視為救世主，但對人類情感極其淡漠，從沒有怜憫之心。（網上圖片）

上弦之貳童磨

上弦之貳童磨其實早在《遊郭篇》亮相，當時他以上弦之陸身份，收納妓夫太郎與墮妓兩兄妹為鬼，而通過多場戰役後，成功晉身為上弦之貳。童磨的父母創立「萬世極樂教」，他自小便登上教主之位，雖被視為救世主，但對人類情感極其淡漠，從沒有怜憫之心，從而養成他表面親切溫和，經常微笑、實情是個喜怒無常，對任何生命都抱持玩物心態的鬼。

童磨對女性尤為著迷，更視為食糧。（網上圖片）

童磨對女性尤為著迷，更視為食糧，最擅長的武器是一對金黃色的鋒利摺扇以及冰之血鬼術，將自身血液轉化成絕對低溫的冰晶，破壞對手的肺部功能至死。而今集，蟲柱蝴蝶忍落入無限城之後不久，就在蓮花池遭遇童磨，可惜實力太懸殊，不消一會便已壓倒性勝出，整個人被童磨吞噬，看似輸得一敗塗地，但其實這亦是鋪排以生命換取勝利的計劃之一，臨死之際對趕來支援的加奈央更留下一個手勢，亦成為最終反敗為勝的關鍵。

黑死牟擁有六隻眼睛，而左額和右下巴有著與日之呼吸始祖相同的紅色斑痕。（網上圖片）

上弦之壹黑死牟

黑死牟是《鬼滅之刃》中，12月鬼中最強一員，與無慘大人冇從屬之分，是合作關係，而最意想不到是他身前是戰國時代殺鬼隊劍士之一，跟鬼殺隊霞柱的時透無一郎有淵源。黑死牟原名繼國巖勝，是傳說劍士「繼國緣壹」的雙胞胎哥哥。自小因天資不及弟弟而心生嫉妒，雖然本身也是戰國時代鬼殺隊的劍士，卻無法像弟弟一樣窺見「通透世界」、掌握「日之呼吸」的極致境界。在極度的自卑和渴望力量心態驅使下，巖勝最終選擇成為鬼，效忠於鬼王鬼舞辻無慘，目的就是要超越弟弟。

黑死牟身前是戰國時代殺鬼隊劍士之一，跟鬼殺隊霞柱的時透無一郎有淵源。（網上圖片）

黑死牟擅長的武器是一把由「血肉鑄劍」的日輪刀，具隨意再生和變形的能力。（網上圖片）

黑死牟擁有六隻眼睛，而左額和右下巴有著與日之呼吸始祖相同的紅色斑痕，這是源於他修習的是「月之呼吸」，這是從日之呼吸演變而來，擅長的武器是一把由「血肉鑄劍」的日輪刀，具隨意再生和變形的能力，並能使出匪夷所思的攻擊招數，就算幾位柱合力都難以抵擋，而漫畫中就由岩柱、霞柱與不死川實彌合力應戰，大家都期待這場戰役在動畫上如何呈現。