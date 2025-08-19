無名指｜郭富城演繹苦待女兒感心痛　謙稱：仲學緊點做好爸爸榜樣

香港家庭溫情電影《無名指》由影帝郭富城、影后鮑起靜、Natalie許恩怡及梁詠琪等主演，電影今日（19日）舉行慈善首映禮，保良局一眾總理及善長一同出席，並吸引現場數百名影迷粉絲圍觀！在《無名指》劇情中飾演一家人的郭富城、鮑起靜、許恩怡與梁詠琪於首映禮上接受訪問，分享拍攝這部暖心作品期間感悟與點滴。

《無名指》由影帝郭富城、影后鮑起靜、Natalie許恩怡及梁詠琪等主演。（莫匡堯 攝）

《無名指》由影帝郭富城、影后鮑起靜、Natalie許恩怡及梁詠琪等主演。（莫匡堯 攝）

郭富城、鮑起靜、許恩怡與梁詠琪「一家人」的互動非常溫馨！（莫匡堯 攝）

郭富城、鮑起靜、許恩怡與梁詠琪「一家人」的互動非常溫馨！（莫匡堯 攝）

郭富城在《無名指》首映禮上接受傳媒訪問時，表示電影主旨帶出要愛在當下、珍惜眼前人的訊息，能夠再次與鮑起靜飾演母子，亦讓郭富城非常開心：「開心到不得了！鮑姐第三次演我媽媽，第一部係《浮城大亨》（即《浮城》）、第二部係《麥路人》，其實對上一次我哋基本上冇接觸過，因為講我冇返屋企、鮑姐角色又有腦退化症，成日問我幾時返嚟、隔空去演，但今次就好多對手戲！」更以鮑起靜多年深入民心的形象開玩笑：「今次鮑姐做一個好不一樣嘅媽媽，大家覺得鮑姐好內斂，但今次佢好外放、嗶哩吧啦、好貼地嘅媽媽！」

郭富城、鮑起靜、梁詠琪及許恩怡於《無名指》首映禮接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

鮑起靜三項動人演繹讓郭富城不禁憶亡母

郭富城更透露，鮑起靜於《無名指》的動人演繹，令他拍攝時不禁憶起亡母：「鮑姐嗰份溫情、媽媽對自己嘅關心同愛、望子成龍嘅諗法，只係我喺戲裡面冇做得到。」鮑起靜則回應郭富城表示：「其實好難得做一個好堅強嘅媽媽，好錫個仔同個孫，所以知道自己身體唔得，好心急要搵個仔返嚟照顧個孫。」

郭富城受訪時表示鮑起靜的三項動人演繹令他憶起亡母。（莫匡堯 攝）

郭富城、鮑起掙與許恩怡在《無名指》飾演母子、父女。（莫匡堯 攝）

郭富城、鮑起掙與許恩怡在《無名指》飾演母子、父女。（莫匡堯 攝）

已作為兩女之父的郭富城，在劇情中面對要苦待女兒，演繹時亦不禁心痛。從《父子》到今天，郭富城亦由單身變成一位父親，並謙虛表示至今仍在學習做個好爸爸：「其實我都學習緊點樣做一個好爸爸、好榜樣畀我個女，因為好榜樣唔係三言兩語，係用行動身教。畀佢知道我工作做啲咩，過程係辛苦、一切得來不易，但唔係物質上、係價值觀，要付出先得到收獲。」

郭富城成為父親後，謙稱仍在學習如何做個好爸爸。（莫匡堯 攝）

郭富城與許恩怡在《無名指》裡飾演父女。（莫匡堯 攝）

《無名指》劇情中，許恩怡為一位患有肌肉萎縮症的少女。（莫匡堯 攝）