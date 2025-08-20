無名指｜梁詠琪演狠心母親拋棄女兒：臨瞓不停滴眼淚、起身仲喊緊

香港家庭溫情電影《無名指》由影帝郭富城、影后鮑起靜、Natalie許恩怡及梁詠琪等主演，電影昨日（19日）舉行慈善首映禮，保良局一眾總理及善長一同出席，並吸引現場數百名影迷粉絲圍觀！在《無名指》劇情中飾演一家人的郭富城、鮑起靜、許恩怡與梁詠琪於首映禮上接受訪問，分享拍攝這部暖心作品期間感悟與點滴。

《無名指》由影帝郭富城、影后鮑起靜、Natalie許恩怡及梁詠琪等主演。（莫匡堯 攝）

郭富城、鮑起靜、許恩怡與梁詠琪「一家人」的互動非常溫馨！（莫匡堯 攝）

郭富城與梁詠琪在《無名指》裡飾演夫妻。（莫匡堯 攝）

梁詠琪與許恩怡在《無名指》裡則飾演母女。（莫匡堯 攝）

郭富城、鮑起靜、梁詠琪與許恩怡於《無名指》首映上接受傳媒訪問時，郭富城不禁以戲名大開玩笑：「開頭我以為《無名指》係武俠劇，因為我做《風雲》師父叫無名，無名指聽落似武功名！」誰知連梁詠琪亦附和、回應Aaron笑指：「我開頭以為係講結婚，因為無名指戴戒指！」

郭富城、鮑起靜、梁詠琪及許恩怡於《無名指》首映禮接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

《無名指》劇情中，郭富城與梁詠琪飾演夫妻、誕下由許恩怡飾演身患肌肉萎縮症的女兒，並狠心將女兒拋棄。梁詠琪作為母親，表示演出前要與家庭生活略為保持距離：「拍攝前喺屋企準備，都唔係好投入啲溫馨時刻，同現實抽離少少。」影帝郭富城隨即笑指：「證明妳係一個好演員！」梁詠琪感謝Aaron讚賞後續指：「其實我得一日戲，拍攝前當晚瞓覺，諗起第二日要拋棄個女，我喊住咁瞓覺、臨瞓不停滴緊眼淚！第二日起身都仲喊緊！好彩只係拍一日，如果唔係長期要做個衰角色，真係人都癲！」

梁詠琪要演繹一位拋棄女兒的媽媽，因此演出前要與幸福家庭生活略為保持距離。（莫匡堯 攝）

郭富城盛讚梁詠琪是一位好演員！（莫匡堯 攝）

許恩怡今時今日已成為成熟的女演員，年初更憑《久別重逢》提名金像影后，然而拍攝《無名指》時，許恩怡尚為一為初出道的少女，她受訪時亦坦言：「呢套係第一部，當時好專注點樣講好對白、身體狀態係點演，反而冇咁大壓力。」並在郭富城、鮑起靜的照顧下，得以無壓力發揮，成為美好的出道經驗。

《無名指》為許恩怡首部參演的電影作品。（莫匡堯 攝）

許恩怡表示在郭富城與鮑起靜的照顧下，得以無壓力發揮。（莫匡堯 攝）

《無名指》首映現場有大量梁詠琪粉絲出席支持！（莫匡堯 攝）

