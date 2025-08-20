77歲葉德嫻復出拍Netflix電影　與影帝哥連法路賭枱決戰大鬥演技

由哥連法路（Colin Farrell）、陳法拉主演，泰達史雲頓 （Tilda Swinton）、葉德嫻特別演出的新戲《小人物之歌》（The Ballad of a Small Player）官方發布了最新預告片，雲集好戲之人，亦曝光葉德嫻的搶眼造型。

《小人物之歌》（The Ballad of a Small Player）將於10月在戲院上映，以及10月29日在Netflix上線。（《小人物之歌》電影海報）

哥連法路在戲中飾演賭徒。（預告畫面）

新戲於澳門及香港取景拍攝，場景穿插澳門老街及賭場。自上月公布演員名單後，葉德嫻的角色一直保持神秘，只透露葉德嫻將會飾演「Deanie Ip」本人。在預告中，一頭銀髮的葉德嫻終於現身，一身貴婦的她操流利英語與哥連法路在賭枱上決戰，大鬥演技。

葉德嫻復出！（預告畫面）

葉德嫻驚喜演出！（預告畫面）

葉德嫻在戲中操流利英語與哥連法路在賭枱上決戰。（預告畫面）

《小人物之歌》由《教宗選戰》（Conclave）德國導演Edward Berge執導，電影改編自同名暢銷小說，故事講述賭徒Lord Doyle（哥連法路 飾）在澳門日夜泡在賭場，又酗酒，揮霍著僅剩的一點錢。為了償還債務，他遇到了一位由陳法拉飾演的神秘賭場放債人，她也有自己不可告人的秘密，最後向他伸出援手。與此同時，泰達史雲頓 （Tilda Swinton）飾演的私家偵探對哥連法路緊追不捨，要揭露他所逃避的一切。當他努力尋求救贖時，現實的界線開始逼近。

哥連法路作全裸演出。（預告畫面）

陳法拉與哥連法路有多場對手戲。（《小人物之歌》劇照）