007經典標誌設計師逝世享年103歲　用足60年收費只需300元美金

經典電影系列《007占士邦》（James Bond），自1962年上映第一集《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）以來，經歷62年，近年亦積極籌備最新一集。而將「7」與槍的造型結合而成的經典標誌，更是沿用至今。不過該標誌的美國設計師Joe Caroff，於上周日（17/8）離世，享年 103 歲。

Joe Caroff在即將迎來104歲生日（18/8）的前一日離世。（網上圖片）

Joe Caroff的死訊經兩名兒子證實，父親更是在即將迎來104歲生日（18/8）的前一日離世，雖未有公布死因，但兒子透露父親在去世前，有接受安寧照料。

Joe Caroff 於 1921年出世，在家中排行第五，父親是一名畫家。Joe Caroff於1962年，007上映第一集《鐵金剛勇破神秘島》時，已為電影設計標誌，他於2021年接受訪問時表示，該標誌當年收費為300美元（約2,400港元），是合理的一次性設計價格。所以Joe亦坦言︰「除了第一次之外，我再冇收過任何分紅。」

將「7」與槍的造型結合而成的經典標誌，沿用至今。（網上圖片）

1962年上映的第一部007電影《Dr No》，已有該經典標誌。（網上圖片）

不過製作團隊都有答謝他的功勞，在他3年前100歲生日時，團隊及前制片人Michael G. Wilson與Barbara Broccoli，亦正式表揚他的貢獻，向他送贈一枚刻有007標志的歐米茄（Omega）手錶。