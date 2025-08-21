以倖存者之名｜釜山兄弟之家虐待3.8萬人　孩童食餿水淪為性玩具

Netflix紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》日前開播後掀起網民熱議，片中除了繼續揭開攝理教性侵案，1975至1988年期間發生的「釜山兄弟之家」事件亦成為焦點。當年韓國為辦奧運，活捉市民進行「人類大清洗」，3.8萬人曾入住在極端惡劣的環境中遭受虐待及勞役，甚至有大批未成年少男少女被淪為性奴，超過600人死亡。有多位倖存者在片中曝光福利院中的恐怖細節，並剖白事件對他們的身心造成永不磨滅的傷害。



《以倖存者之名：深入韓國慘案》揭開4宗韓國駭人聽聞的世紀慘案。（Netflix）

紀錄片首兩集聚焦在1980年代發生的福利院「釜山兄弟之家」事件，3萬8千人在10多年間都被關在極端惡劣的環境，遭受虐待及勞役，甚至有大批未成年少男少女淪為性奴，以吃腐爛餿水和泡菜維生。被關進福利院的男女，均被剃髮及穿上藍色運動服，猶如人間煉獄，多年間有657人死亡。節目組還原了兄弟之家的宿舍場景及標誌性的運動服，有倖存者回到「現場」後情緒激動，更指︰「場景真的跟《魷魚遊戲》如出一撤。」

紀錄片首兩集聚焦在1980年代發生的福利院「釜山兄弟之家」事件。（紀錄片畫面）

3萬8千人在10多年間都被關在極端惡劣的環境，遭受虐待及勞役，甚至有大批未成年少男少女淪為性奴。（紀錄片畫面）

有倖存者直言兄弟之家的場景跟《魷魚遊戲》如出一撤。（劇集畫面）

倖存者崔勝宇在片中透露，兒時因書包裡的麵包被懷疑是偷來，無辜遭警察扣押，被火燒生殖器後被迫承認偷竊，然後被送往兄弟之家。關進兄弟之家後，「2970」曾被多次強姦，更大爆工作人員喜歡帶多個小孩進行多人運動。倖存者的身心飽受摧殘，部分人牙齒掉光、被性侵、被打至殘廢，更有人因不合作而被迫餵食過量精神藥物導致腦部受損。儘管事件曝光後被釋放，但由於多年沒有接受教育而難以融入社會，只能從事勞動性工作或長期服用服藥治療精神創傷。

倖存者崔勝宇透露在兄弟之家多次被強暴。（節目畫面）

韓信藝當年因多次表示要離開兄弟之家，而被迫餵食過量精神藥物導致腦部受損。（節目畫面）

被關進兄弟之家的男女都要穿上藍色運動服。（節目畫面）

所有人都要工作十多小時。（節目畫面）

「釜山兄弟之家福利院」前身為「兄弟孤兒院」，創立於1960年，獲得釜山市兒童福利設施許可，是韓國當時規模最大的流浪兒童收容所，直至1971年幼童保護所原用途改為流浪者保護所。韓國政府為提升國際形象，於1973年提出申辦1988年漢城奧運會，時任韓國總統朴正熙在1975年提倡打造乾淨城市，為奧運會申辦樹立良好國際形象。當時所有看起來像流浪漢、流浪兒童的人都會被捉走，引發混亂的「人類清洗活動」。

時任韓國總統朴正熙在1975年提倡打造乾淨城市，為奧運會申辦樹立良好國際形象。當時所有看起來像流浪漢、流浪兒童的人都會被捉走，引發混亂的「人類清洗活動」。（節目畫面）

由於當時社會所認為福利院的存在是必要的，令兄弟之家院長朴仁根橫行無忌，加上將兒童送進兄弟之家能獲得獎賞，大量警察都收賄行事。朴仁根對外宣稱為兒童及流浪者提供溫飽並建立秩序及教育，有不少民眾都支持兄弟之家，並不知道朴仁根到處活抓孩子來賺取億萬酬勞。

兄弟之家院長朴仁根。（節目畫面）

倖存者們在片中透露朴仁根曾虐待多人。（節目畫面）

朴仁根到處活抓孩子來賺取億萬酬勞。（節目畫面）

不過天網恢恢疏而不漏，直至1987年，新上任的檢察官金龍元在福利院附近狩獵時，聽說了兄弟之家的惡行，決定對其展開調查，並在舊址挖出了約100具屍骨，朴仁根隨後亦被捕。可惜政府高級官員阻止金永元調查，最終最高法院僅判朴仁根監禁兩年半，而兄弟之家於1988年被關閉。朴仁根出獄後全家繼續靠億萬酬勞過着富裕生活，朴仁根於2016年亦因病離世。

朴仁根兒子朴天光。（節目畫面）

兄弟之家由朴仁根整個家族操作，朴仁根兒子朴天光接受紀錄片訪問時，暗示了政府參與其中，承認父親僅需承擔30%的責任，並指政府需負70%，推卸責任的態度引發網友強烈不滿。受害者們雖然被釋放，但多年來都未能釋懷，所經歷身心痛苦在施暴者家族眼中都不被放在心上，只求一句道歉也未能得到。

受害人朴順伊被關在兄弟之家時，曾多次被性侵。她在片中激動表示：「在躺進墳墓前，我只能背負著這些痛苦的回憶活下去」，令人心痛。（節目畫面）

韓鍾善是韓信藝的弟弟，將姐姐被餵食過量精神藥物導致腦部受損而感到自責。（節目畫面）

《以倖存者之名：深入韓國慘案》不僅曝光了韓國史上最黑暗的慘案，更揭露了當時政府的貪婪腐敗。兄弟之家最終關閉了，倖存者雖然能逃離人間煉獄，但多年來只能過著行屍走肉般的日子，受害者的一句「在躺進墳墓前，我只能背負著這些痛苦的回憶活下去」確實令人看得心痛。紀錄片播出後引起極大迴響，有大批觀眾都驚訝人性的黑暗，同時為受害者們得不到應有的道歉而感氣氛，更認為人比鬼可怕得多。