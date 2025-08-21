異形地球｜劇集重返第一集時空　香港設「異形驚嚇艙」挑戰膽量

《異形》系列首部劇集《異形：地球》(Alien: Earth) 現已於 Disney+ 獨家上線，上架後爛番茄好評高達93%，外國媒體更一致大讚製作認真，充滿驚喜、驚嚇及智慧！《異形：地球》劇情設定於1979年第一集《異形》前，除了保留《異形》電影色彩，更加入不少新元素，絕對能夠令新一代觀眾入坑，投入更廣闊更刺激的異形世界觀！

首部《異形》系列劇集媲美電影製作水準

系列首部連續劇集《異形：地球》一共八集，由《異形》大師、金像提名大導演列尼史葛 (Ridley Scott) 親自擔任執行監製，並由《冰血暴》(Fargo)、Marvel漫改劇《潛能異士》(Legion) 艾美獎得奬人 Noah Hawley 編劇兼執導，視覺及聽覺方面水準絕對達到電影級製作！

劇集故事背景設定在《異形》第一部電影的兩年前，即公元 2120 年；場景設計、故事設定甚至人物對白，均完美呼應第一集《異形》電影世界觀，忠粉們一定會睇得十分過癮。

嶄新故事線及人物

就算沒有看過系列電影亦入手無難度，事關劇集開頭已經交帶基本背景，並不需要知道電影來龍去脈。有別於以往《異形》電影系列，情節多是在太空船、外太空星球作故事背景，今次《異形：地球》顧名思義，場景首次搬回地球，人類不再只在外太空深處「嗌破喉嚨」，異形危機殺到埋身！劇集更在泰國取景，以未來版曼谷「 New Siam」城市作為故事開端背景，特技視覺效果令人驚嘆！

首度出現新形態「Hybrid」

以往《異形》電影系列都提到Weyland-Yutani製造的合成人 (Synthetic)，而今次劇中更將人造人概念推向極緻，首度介紹Weyland-Yutani競爭對手Prodigy將人類意識轉移到新形半人半機械、擁有超強體格的「 Hybrid」。而其中一位「 Hybrid」Wendy正正是劇集主角，親身落場對付異形，大增以往 《異形》電影系列沒有的 cyberpunk 氣息、神秘感及新鮮感！

全新宇宙生物首次登場

除了經典的異形 (Xenomorph)和抱臉蟲 (Facehugger)外，劇中將出現多種從未見過的宇宙恐怖生物，包括致命吸血虱蟲、帶有多隻眼睛的碗狀寄生蟲等等。當中異形殺人的恐怖血腥場面更全面升級，驚嚇及緊張度爆燈！

香港新設「異形驚嚇艙」

為配合宣傳，香港Disney+新設期間限定「異形驚嚇艙」，並 正式登陸啟德AIRSIDE！由減壓室改裝而成的「驚嚇艙」重新詮釋《異形》經典名句「In space, no one can hear you scream…」，讓大家親身感受與異形共處一室的恐懼感。觀眾除了可以於艙內盡情呼叫，檢閱一下恐懼指數之外，「異形驚嚇艙」內更設有《異形：地球》自拍機，挑戰有膽之士入艙拼命呼救，拍下恐懼瞬間與朋友分享！