他年她日｜許光漢袁澧林譜奇幻愛情　香港取景拍出科幻感成打卡點

奇幻愛情電影《他年她日》（Measure in Love）即將於10月3日中秋節檔期上映。電影由香港導演龔兆平執導，「光林CP」許光漢及袁澧林領銜主演，陳澤耀、董瑋、陳輝虹、韓佩瑤、駱振偉、許恩怡、謝咏欣等聯合演出。而電影更同時集合兩地頂尖幕後陣容，包括金馬影后張艾嘉監製 ，金像獎最佳服裝造型設計 《金手指》文念中 ，金馬獎最佳音效《刺客聶隱娘》杜篤之 及金像獎最佳原創電影音樂 《破·地獄》朱芸編等芸集港台兩地幕後精英，聯手打造跨越時空的浪漫故事，更展現香港電影工業的卓越實力。

許光漢袁澧林分別身處兩個世界不同的世界，袁澧林在「優日區」的一天，是許光漢在「長年區」的一年。（《他年她日》劇照）

金馬影后張艾嘉以監製及編劇身份參與《他年她日》，與導演龔兆平耗時一年多共同打磨劇本，將奇幻元素與深刻愛情融合，創造出扣人心弦的故事。《他年她日》這部電影探討時間與愛情的本質，戲中兩位主角生活在兩個不同的世界－優日區及長年區；時間在這兩個世界亦是截然不同；在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。

為了令觀眾感受到兩個不同的地方，營造出這個獨一無二的奇幻世界，香港的獨特城市風貌為故事提供了完美的舞台。監製及編劇張艾嘉表示：「我們必須要談論很多角色背景，他的生活方式，才能夠造出現在這個場景。」製作及藝術總監文念中透露創作靈感：「優日區是一個科技的城市，我們覺得這個城市應該要有一種非常冷漠的氛圍，這種鋼根水泥的建築風格非常適合，都是黑白、灰色。後來想到香港最新的建築M+。」

藝術總監文念中透露，創作優日區是一個科技的城市，我們覺得這個城市應該要有一種非常冷漠的氛圍，後來想到香港最新的建築M+。 （《他年她日》劇照）

至於戲中許光漢所身處的長年區主要背景為工業用途，亦有大自然的明媚風光，光漢坦言：「這一部很多場景跟很多戲，都會讓我覺得好像真實發生。」；而導演龔兆平透露取景：「長年區設定是一個工業的世界，但是香港現在非常難找，有一天執行製片聯繫了一個油庫，在青衣油庫一帶，然後長年區這個世界就誕生了。」此外，導演龔兆平感激監製張艾嘉為場景張羅，為劇組成功爭取成為另一個重要場景：田灣下水道，這裡從未被批准過拍過電影，經過2個多月的協商才可成功爭取，導演及編劇的龔兆平: 「偶然發現田灣的一個下水道，自然光可以灑進來，同時又很隱蔽，有工業城市的味道，附近還有一些青苔等綠色植物。第一次看景，就感受到有溫度的生命力，完全符合薯仔跟安晴感情滋生的氣氛。」女主角袁澧林表示場景為她帶來如出一轍的震撼：「那個韻味跟我想像的長年區很像，很原始。」

導演龔兆平就表示，長年區設定是一個工業世界，但現今在香港很難找，直至找到青衣油庫一帶，才做到相應效果。（《他年她日》劇照）

為了展現這個奇幻的世界，後期製作階段更邀得金像獎最佳電影《九龍城寨之圍城》視覺特效團隊，足足用了一年時間進行後期製作，將導演的世界觀呈現觀眾眼前，突出電影的魅力所在。《他年她日》主演許光漢及袁澧林將於8月29日出席昂平市集舉行的「《他年她日》亞洲記者會」，二人屆時將連同監製張艾嘉、導演龔兆平及製作及藝術總監文念中一同亮相，正式揭開一連串宣傳序幕。

《他年她日》故事描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。當來自優日區的安晴（袁澧林飾），遇見長年區的薯仔（許光漢飾），他們的愛能否打破不可抗的時間差宿命？《他年她日》由張艾嘉監製，新銳導演龔兆平執導，文念中擔任製作及藝術總監，香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，Red On Red 出品及製作，甲上娛樂全球發行，並由影一製作所、能率影業、台灣大哥大MyVideo、一起娛樂、緯來電視網及甲上娛樂聯合出品。