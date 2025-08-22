山忌黃衣小飛俠︱揭秘台灣三大靈異都市傳說　紅衣小女孩弄假成真

曾先後提名金馬獎及金像獎「最佳女主角」的香港女演員袁澧林，主演台灣靈異驚慄電影《山忌 黃衣小飛俠》，昨日（21日）正式在香港上映。電影改編自台灣三大恐怖傳說之一、流傳長近50年的真實山林靈異傳說「黃衣小飛俠」，劇情講述大學登山社同學嘉銘（劉以豪 飾）、玉欣（袁澧林 飾）與安偉（曹佑寧 飾）在一次登山途中意外迷失方向，在密林中陷入詭異迴圈，而在濃霧裡出現的黃衣身影，則成為恐怖禁忌的序幕！

《山忌 黃衣小飛俠》由袁澧林主演。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

台灣自2015年上映的《紅衣小女孩》開始，在10年內先後將「台灣三大恐怖都市傳說」拍攝成電影搬上大銀幕，令三個傳說故事聲名大噪！其中「紅衣小女孩」被分成兩集電影；三大傳說中最為歷史悠久的山野傳說「人面魚」，則被改編為2018年電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》；至於《山忌 黃衣小飛俠》改編的傳說「玉山小飛俠」則原來與紅衣小女孩一樣來自「魔神仔」傳說！

據指「玉山小飛俠」原來與紅衣小女孩一樣來自「魔神仔」傳說！（《山忌黃衣小飛俠》電影劇照）

「紅衣小女孩」弄假成真

紅衣小女孩傳說被拍攝成電影後，成為最著名的台灣都市傳說。1998年，一個家庭到台中市大坑風景區山上郊遊期間，以錄影機拍攝遊玩過程，然而翻看影時卻發面一名身穿紅衣、表情陰沉、面部非常猙獰與蒼老的小女孩！最令人毛骨悚然之處，莫過於家庭其中一位成員突然病逝，於是家人將影片寄往靈異節目《神出鬼沒》尋求解析，節目播出後掀起廣泛討論。然而據指影片經過查證後，發現為偽造靈異事件，節目製作人更曾出面承認並為造假道歉，但造假後仍未終止「紅衣小女孩」的流傳，變成弄假成真的都市傳說！

紅衣小女孩竟為偽造故事，誰知竟弄假成真。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

高雄「人面魚」

1995年，台灣《自由時報》報道一則詭異新聞，指當時共有一行五人出遊到高雄岡山，其中一名陳姓男子於溪流中釣到一條巨大的吳郭魚。五人釣得吳郭魚後將魚烤熟，準備分吃之際，竟聽到一把老婦聲音以台語問：「魚肉好吃否？」，老婦的面孔更在魚身上浮現！詭異事件嚇得其中三人隨即嘔吐，需要送院治療，然而陳姓男子卻於送院翌日，因心肌梗塞在睡夢中離世。據指同行其中一人曾以相機拍攝人面魚的照片，並曾登上報章與靈異節目，成為台灣知名都市傳說！

不少與台灣靈異都市傳說相關人士均離奇死亡。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

台灣與福建流傳「魔神仔」精怪

啟發《山忌 黃衣小飛俠》的都市傳說「玉山小飛俠」，被認為與「紅衣小女孩」均為精怪「魔神仔」的化身。魔神仔來自台灣及福建一帶的民間傳說，亦為台灣山野最著名精怪，傳說中魔神仔個性調皮、身材矮小或巨大、動作非常敏捷，並且具有迷惑人心與變換外貌的能力。外界認為不少靈異怪談均與魔神仔有關：2012年2月12日，花蓮富里一位47歲黃姓女子，到山中查看箭筍生長進度後失蹤多日，終於在18日按傳統以燒炮杖形式驅魔後，於19日成功尋到黃女，但卻對失蹤期間經歷象模糊；2014年6月，一位行動不便的80歲老婦彭吳允水，隨旅行團到花蓮林田山後失蹤，然而搜索過程中，閉路電視畫面卻拍攝到老婦在山路中健步如飛地狂奔，失蹤後五日終於在最後出現地約三公里後被發現，她自稱被紅衣小女孩帶走，失蹤期間更有一對老夫婦與她聊天消磨時間。