童星20歲沙灘度假曬逆天好身材　比堅尼上陣豐滿上圍重量感驚人

曾主演Marvel超級英雄漫畫改編電影《盧根》（Logan）的童星Dafne Keen，當年以11歲之齡登上大銀幕，飾演變種實驗品X-23，因為與曉治積曼（Hugh Jackman）以「狼人父女檔」同框而舉世知名。轉眼Dafne Keen已經成為一位20歲少女，間中參演影視作品的她去年亦主演《星球大戰》宇宙劇集作品《侍者》（The Acolyte），讓觀眾見證她近10年來的成長。

童星Dafne Keen曾主演Marvel超級英雄電影《盧根》，轉眼原來已經八年前上映。（《盧根》電影劇照）

Dafne Keen當年拍攝時年僅11歲。（《盧根》電影劇照）

Dafne Keen因為與曉治積曼以「狼人父女檔」上陣而舉世知名。（《盧根》電影劇照）

Dafne Keen成年後活躍於社交媒體，不時分享個人生活與演出動態，近年邁進18歲後更大方展現性感面貌，叛逆少女面貌與魔鬼沙漏好身材形成強烈對比，令人驚嘆女大十八變！Dafne Keen近日於波多黎各度假期間，與同為童星出身的Isabela Merced等好友享受陽光與海灘及電音派對，期間在沙灘上以一套啡色比堅尼上陣，展露豐滿上圍視覺效果震撼影迷粉絲！

Dafne Keen（右）與同為童星出身的女演員Isabela Merced（左）等好友一同度假。（Dafne Keen IG圖片）

Dafne Keen的泳裝照片中，撥弄頭髮時手臂緊貼上圍，令胸型更為圓潤、重量感驚人！對比之下，她毫無贅肉的纖腰與蜜臀，更顯逆天身材比例，相片亦因此引起網民瘋傳！

Dafne Keen的逆天好身材視覺效果驚人！（Dafne Keen IG圖片）

即睇更多Dafne Keen靚相！

現年18歲的Dafne Keen，已經女大十八變，成為一位美人。（Dafne Keen IG圖片）

Dafne Keen不但發育成長，更練出緊緻腹肌。（Dafne Keen IG圖片）

眼利的影迷都在Dafne Keen的相片中發現了好身材的驚喜！（Dafne Keen IG圖片）

Dafne Keen已漸漸開始有女人味！（Dafne Keen IG圖片）

Dafne Keen已漸漸開始有女人味！（Dafne Keen IG圖片）

Dafne Keen邁進18歲後，亦於公開活動上初試性感造型。（Dafne Keen IG圖片）