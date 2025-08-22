Amanda S日本街頭拍新節目變時裝舞台　駕馭八款造型盡顯名模風範

法台混血女演員Amanda S.（龍玥心），近年繼續活躍於香港影視圈，拍攝《海關戰線》與《Amanda 遊日取食經》等電影及節目，並繼續經營個人法式糕餅甜點品牌Flakes & Layers！作為千禧年間出道的超模女神，Amanda S.多年來樣貌身型一直保養得宜，就算已不知不覺45歲，仍保持筆挺立體的五官、尖削的臉頰及窈窕修長身型，不僅對男影迷依然吸引力十足，令不少同齡女性也感到羨慕！

法台混血女演員Amanda S.，近年繼續活躍於香港影視圈，拍攝影視作品及經營個人糕餅甜點品牌。（Amanda S. IG圖片）

法台混血女演員Amanda S.，近年繼續活躍於香港影視圈，拍攝影視作品及經營個人糕餅甜點品牌。（Amanda S. IG圖片）

Amanda S.多年來樣貌身型一直保養得宜，保持筆挺立體的五官、尖削的臉頰及窈窕修長身型。（Amanda S. IG圖片）

Amanda S.多年來樣貌身型一直保養得宜，保持筆挺立體的五官、尖削的臉頰及窈窕修長身型。（Amanda S. IG圖片）

Amanda S.今日（21日）於社交媒體分享一段影片，為早前到日本東北地區拍攝《Amanda 遊日取食經》節目延續篇的花絮，影片中Amanda將日本街頭與城郊變成時裝舞台，連續變換八套High Fashion高級時裝造型！Amanda S.在各個取景地行起Catwalk，展示每套獨具個人風格、配合天氣與場景特色的造型，盡顯名模風範！

Amanda S.將日本街頭與城郊變成時裝舞台，連續變換八套High Fashion高級時裝造型！（Amanda S. IG圖片）

Amanda S.將日本街頭與城郊變成時裝舞台，連續變換八套High Fashion高級時裝造型！（Amanda S. IG圖片）

Amanda S.將日本街頭與城郊變成時裝舞台，連續變換八套High Fashion高級時裝造型！（Amanda S. IG圖片）

Amanda S.將日本街頭與城郊變成時裝舞台，連續變換八套High Fashion高級時裝造型！（Amanda S. IG圖片）

花絮影片的八套造型中，Amanda S.輕鬆駕馭襯裇牛仔褲、連身長裙、露肩T裇牛仔褲、夏季休閒襯裇短褲及行政套裝造型，在不同城市、郊野與古蹟空間裡遊走，並成為人群中回頭率極高的焦點！

Amanda S.在日本街頭成為人群中回頭率極高的焦點！（Amanda S. IG圖片）

Amanda S.在日本街頭成為人群中回頭率極高的焦點！（Amanda S. IG圖片）

Amanda S.在日本街頭成為人群中回頭率極高的焦點！（Amanda S. IG圖片）