毛家︱翁子光嘆戲院清一色播動畫　「有得揀是市道暢旺開始」

香港電影導演翁子光，近年曾執導《踏血尋梅》、《風再起時》、《爸爸》等各具風格、類型豐富的電影作品，先後為郭富城、劉青雲奪得影帝寶座，為香港電影的新銳實力派作者。翁子光與《爸爸》聯合導演區焯文為多年拍檔兼好友，今日（21日）區導推出紀錄片作品《毛家》，在各大院線正式上映，然而受暑假檔期熱映合家歡動畫影響，《毛家》場次極為有限，讓翁子光甚感可惜，因此於社交媒體上發文評論香港戲院排片情況，並分享推薦好友新作。

翁子光憑《爸爸》提名第43屆香港電影金像獎「最佳導演」獎，亦讓劉青雲奪得今年的影帝寶座。（金像獎提供）

翁子光於社交媒體文章中表示，居住社區內兩間戲院全日僅播放《鬼滅之刃無限城篇》《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》及《電影多啦A夢：大雄之繪畫世界物語》三部電影，清一色播映大受歡迎的電影，雖然坦言無可厚非：「戲院打開門做生意，賺錢當然係第一位，在商言商嘛！」但亦評論指讓電影市場復甦，並非一味靠熱度：「讓看電影『有得揀』是市道整體暢旺的開始，跟紅頂白是最容易的事，但也要小心落入『短視』的弊病，市場變得單調而沒有活力。」

雖然翁子光作為香港電影業者，然而對院線排片考慮仍不甚掌握：「對我這種星斗市民來說戲院排片從來都是一種玄學，如果你去問太多只會顯示『你識條鐵』，當然戲院之間有『門戶』問題，對片商也有保證排片量的責任問題，然而排片的靈活性及保持選擇性，應變是否夠快，又有沒有配合推廣新片的思維，是否仍有可以思考及完善的地方？」更表示小眾影片亦具備成為黑馬的潛力，例子比比皆是，但要跑出仍要靠院線給予機會。

翁子光於文章中，向廣大觀眾推薦好友區焯文導演新作《毛家》，認為紀錄片拍攝下被社會關注的問題實況：「這部紀錄片紀錄了Kent哥作為代表的『毛守救援』是如何不辭勞苦，孜孜不倦地為流浪動物從救助、治療、暫養、照顧，到尋求收養的過程點滴，裡面的事情既尋常亦不尋常，令我們明白即使是做當然的好事也並沒有理所當然的順心順利，過程有苦有樂。」

翁子光向廣大觀眾推薦好友區焯文導演新作《毛家》，認為紀錄片拍攝下被社會關注的問題實況。（翁子光Facebook圖片）

區導的誠意亦不只於拍攝紀錄片，翁子光更透露好友身體力行為毛孩建立毛家：「有一種好電影是讓人醒覺而不是陶醉，讓我們看到事情的複雜微妙，才能清醒面對，身體力行，像導演本人也領養了一隻曾被虐待以至背部毛髮燒傷禿掉的貴婦狗，如今天天向導演及其太太、女兒撒嬌，天天賣萌，過著受寵的愉快生活。」並引述觀眾對《毛家》感動讚詞：「已經有人說邊看邊哭但又介紹了很多朋友去看，也有人說這是推廣『領養代替買賣』最好最入心的宣傳片，如果這期我們要選擇一部港片觀看，請考慮《毛家》。」