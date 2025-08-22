無名指｜郭富城斷十字韌帶下硬撐整個演唱會　「每晚紮住腳上台」

電影《無名指》今日（22/8）上畫，郭富城在戲中飾演許恩怡的爸爸，已為人父的Aaron，要在鏡頭前流露父愛本應手到拿來，偏偏角色跟自己性格南轅北轍，他是一個遇困難與挫折會立即逃避的人，同樣又是一個，不知怎去照顧患罕見病的女兒時，便索性跟女兒疏離的爸爸，跟自己截然不同的角色設定，正挑起Aaron的興趣。「接到呢個角色，我都要麻醉自己，因為真係好衰！」郭富城說。



鳴謝

化妝︰Terry Yu

髮型︰Matt Chau

服飾︰Lane Crawford / Paul Smith

郭富城在新戲《無名指》飾演許恩怡的爸爸，在Aaron眼中，是個好衰的爸爸。（陳順禎 攝）

與《麥路人》的自卑不一樣

郭富城近年喜歡演繹較寫實的角色，靠近社會真實的題材，今次的角色鄧叔彥，曾經是香港第一的壁球員，但因為傷患事業受挫，加上女兒患上罕見病，不懂得怎去面對，索性採取逃避方式，遠離自己女兒，逃避自己媽媽……「接到呢個角色，我都要麻醉自己，因為真係好衰！個女患罕見病，畀好多藉口自己去逃避，唔知怎去照顧，好大衝擊，到後來盡力去補救，尋求原諒，如何令自己企番起身，我相信當中的情況會牽動到觀眾情緒。」

今次角色跟《麥路人》的頹廢又不一樣。「佢係一位運動員，拎過獎項，背後必定要付出不少努力，所以當他由高峰跌到落谷底，其實會好自卑，從而會以表面的自大去掩飾。」（《無名指》劇照）

或許這就是做演員的好處，可以演跟自己性格相反的角色，一嘗自己的平行時空。「我一直覺得拍電影最大得著，係去學習人生，只要演一次，就好似同步活一次，令自己成長和體會，透露這種經歷提升層次。」

自暴自棄，逃避現狀，頹廢活著，觀眾好容易便聯想到郭富城的舊作《麥路人》，表面上是有相同之處，但Aaron演繹時就有不同層次之分。「今次是演一位運動員，拎過獎項，得過冠軍，背後必定要付出不少努力，而且運動員自律性好高，體能訓練都有高要求，所以當他由高峰跌到落谷底，其實會好自卑，從而會以表面的自大去掩飾，內心會有不少矛盾。跟《麥路人》嘅自卑到底，演繹完全不同。」

郭富城近年喜歡演繹較寫實的角色，靠近社會真實的題材。（陳順禎 攝）

（陳順禎 攝）

鮑姐與許恩怡

《麥路人》入面，郭富城與鮑姐鮑起靜飾演母子，來到《無名指》這對母子重聚，而在演繹上也有不同感受。「上次鮑姐要演老人痴呆，我就不敢面對呢個阿媽，有家歸不得。今次鮑姐演的媽媽，好外放，是個好精靈嘅老太婆，好多嘢講好有喜感，而對戲時的確有媽媽感覺，好溫婉，完全感受到份愛。」

鮑姐今次演出相當外放，是個好精靈的老太婆。（《無名指》劇照）

今次是繼《麥路人》後，郭富城再次跟鮑起靜演母子。（《無名指》劇照）

至於戲中女兒許恩怡，是柏安妮的女兒，亦是近年備受力捧的新星，在影帝眼中，這個女兒又表現如何？「好難得，在影壇青黃不接的時候，能夠有一位咁有天份嘅演員，係香港電影嘅幸運。佢好有潛力，可能得到媽媽的遺傳因子，真人好活潑開朗，偏偏在戲中患有肌肉萎縮症不能動，完全靠眼神及聲音去演繹角色，做得好好。」問到Aaron又可有興趣挑戰同類角色？「都要講緣份，唔會勉強。」

郭富城欣賞許恩怡真人活潑開朗，偏偏在戲中患有肌肉萎縮症不能動，完全靠眼神及聲音去演繹角色，做得好好。（《無名指》劇照）

郭富城在戲中由不知怎去照顧女兒，到後來盡力去補救，尋求原諒。（《無名指》劇照）

斷十字韌帶繼續跳舞

《無名指》中的郭富城，因傷再不能當壁球員，前途變得一片灰白，繼而放棄人生。而現實中，作為舞者的Aaron，傷患同樣致命，他同樣受過當中困擾，但分別是現實中的他會積極面對，甚至在斷了前十字韌帶都堅持企上舞台，完成十多場演出。郭富城︰「2014做巡迴演唱會時，在跳彈床環節不慎落地時，踩到彈床邊失去支撐力，導致左腳前十字韌帶撕裂，當時覺得沒大問題，行路跳舞都冇影響，但兩年後拍電影《密戰》時，講到我在屋頂被追逐奔跑時，一個跳躍動作就令前十字韌帶斷掉，於是要立即返港就醫。」

《無名指》中的郭富城，因傷再不能當壁球員，前途變得一片灰白，繼而放棄人生。（《無名指》劇照）

面對傷患，郭富城仍是一片樂觀態度。「做手術後，都可以正常跳舞，完全冇問題，仲勁過之前添，哈哈……」（陳順禎 攝）

赴傷上台期間，Aaron每晚都要紮住隻腳上舞台，完騷後又要在後台做45分鐘物理治療作舒緩。（陳順禎 攝）

當時受傷是2016年1月，但8月就要開全新的紅館演唱會，為免康復時間影響排練進度，Aaron決定暫不做手術。「前十字韌帶斷咗，仲有後十未韌帶撐住，你仍然行到路，一樣跳到舞，係會較易失衡，某啲位發力過度會發軟蹄。所以事前重新編排舞步，轉身動作的重心腳由左腳變右腳，每晚都要紮住隻腳上舞台，完騷後又要在後台做45分鐘物理治療，用超聲波幫助消除當中的積水，直到年底才正式做手術，之後都可以正常跳舞，完全冇問題，仲勁過之前添，哈哈……」訪問後，筆者有再細看2016年的演唱會片段，完全看不到有任何漏洞，不得不佩服。