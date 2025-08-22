香港電影巡禮《無名指》吉隆坡站開幕電影　郭富城將分享角色挑戰

亞洲電影大獎學院隆重宣布，由今個8月起至明年3月年度盛事 – 第十九屆亞洲電影大獎（AFA19) 期間，繼續以「Together」為口號，集結影人敢於突破的力量，推出連串活動。打響頭炮有「香港電影巡禮」，將於8月及9月分別於曼谷及吉隆坡舉行，《爸爸》及《焚城》為曼谷站開幕電影，《無名指》則獲選為吉隆坡站的開幕電影，《無名指》主角郭富城將親赴吉隆坡出席活動，與當地影迷見面﹗接力登場，還有各項放映會、創作營及觀摩團，多位亞洲電影人將參與其中，包括莊澄、關錦鵬、錢小蕙、潘耀明、盧鎮業、林家熙、蘇文濤、泰星洪天逸（Mean Phiravich Attachitsataporn）、日本導演奧山由之、柏林得獎導演橫濱聰子等。上述項目獲文創產業發展處及電影發展基金資助，並獲各地香港經濟貿易辦事處、商業機構、電影公司及合作院線的有力支持。

香港電影巡禮：曼谷站｜Together We Dare to Capture

「香港電影巡禮」曼谷站將於8月29日開幕，主題聚焦攝影（To Capture），由兩奪金像獎最佳攝影得主潘耀明擔任焦點人物，潘導執導作品《焚城》更會成為今站開幕電影之一，他亦將到當地大學舉行專題講座，與泰國影迷交流其多部經典作品之視覺語言與場面調度。今次曼谷站與當地House影院合作，精選片單包括：《焚城》、《虎毒不》、動畫版《帝女花》（上集）、《久別重逢》、《拼命三郎》、《香港四徑大步走》，以及4K修復重映《上海之夜》。

而第十八屆亞洲電影大獎最佳男主角劉青雲的作品《爸爸》，更獲選為另一套開幕電影，監製錢小蕙，以及演員蘇文濤亦會親自飛到曼谷。另外今屆亞洲電影大獎青年大使盧鎮業，亦會代表《虎毒不》團隊出席活動。學院亦特意舉行港泰兩地影人交流講座，邀小野、蘇文濤，跟泰國演員洪天逸及托薩蓬邁素（Top Todsapol Maisuk）對談拍攝現場經驗及表演技巧，呼應「Together We Dare to Share」的交流精神，勇於分享演員心法及創作對話。

香港電影巡禮：吉隆坡站｜Together We Dare to Endeavour

9月20日「香港電影巡禮-吉隆坡站」亦正式展開，開幕電影為郭富城與許恩怡主演的《無名指》。這部溫情之作聚焦罕見病家庭，透過前壁球冠軍鄧叔彥（郭富城飾）與患病女兒從疏離到和解的感人故事，展現親情的治癒力量。Aaron將親臨吉隆坡參與映後談，分享他如何演繹這位從逃避到承擔的父親，細膩呈現角色內心的掙扎與成長。

吉隆坡站將與當地GSC Movies合作，旗下GSC 院線將播放多部港片，包括《香港四徑大步走》、《觸電》、《拼命三郎》、《淺淺歲月》，及Aaron 2019年主演作品《麥路人》。親臨吉隆坡嘉賓陣容，除了Aaron外，還有《香港四徑大步走》導演Robin Lee、《拼命三郎》主演林家熙、動作指導陳俊峰，以及《觸電》策劃／演員／動作指導羅浩銘；兩位新一代武指代表羅浩銘、陳俊峰將會分享香港動作電影的傳承與革新，將「香港功夫」的現代語法帶到馬來西亞觀眾眼前。由揭開序幕的《無名指》中呈現的親情承擔，到新一代兩位武師動作場上的苦功，均呼應著吉隆坡站主題“To Endeavour”。

除了以上兩站之外，「香港電影巡禮」亦於下半年走進柬埔寨、越南、杜拜、印尼、新加坡等地，並與學院創始機構之一的釜山國際電影節合作，於今年9月舉行的第30屆電影節中，再度合辦「香港之夜」，持續推廣香港與亞洲電影的跨區連結。

亞洲電影巡迴放映｜Together We Dare to Grow

除香港電影巡禮外，AFAA 下半年三項節目接力推出：8月30日至9月7日「亞洲電影巡迴放映」於 K11 Art House MCL Cinema 舉行，以「看見成長 Growing Light」為主題，精選八部優秀亞洲電影播放，映後談嘉賓包括韓國導演徐宥敏、日本導演奧山由之、橫濱聰子及泰星亞瑞克阿莫蘇帕西瑞（Pae Arak Amornsupasiri）

國際電影創作營｜Together We Dare to Innovate

9月10日至16日第二屆「國際電影創作營」舉行，活動旨在發掘新銳導演，給予平台讓他們敢於展現創作技能。16部入營計劃中短片，將遴選8部，每部獲30萬港元製作資助，莊澄任首席導師，關錦鵬主持大師班，並由陳慶嘉、陳哲藝等參與指導。

學生電影節觀摩團｜Together We Dare to Explore

10月27日至11月5日「學生電影節觀摩團」前往第38屆東京國際電影節，安排大專生參與放映、紅地毯及市場活動，全方位探索工作流程與行業生態，讓青年以「實地學習」建立職志視野。

跨界計劃・畫影相投｜Together We Dare to Crossover

學院今年更首度聯乘亞洲各地藝術家推出跨媒界合作項目，為明年3月舉行的AFA19 進行形象延伸與城市溝通。計劃首站邀請駐曼谷的孟加拉畫家 Kazi Istela 創作主題作品，於香港電影巡禮曼谷站現場，推出該站限定紀念品。項目以視覺藝術回應：電影不只在銀幕，也在城市之中。

由今個8月至明年3月，亞洲電影大獎以一貫聯繫亞洲電影人之精神，貫穿巡禮、放映、創作營及學生觀摩等項目，多位台前幕後影人參與其中。學院期待透過以上活動，推廣及表揚亞洲電影與人才，擴闊觀眾與市場，連結創作與業界。節目將銜接至明年三月，匯集最強影人力量，迎來第十九屆亞洲電影大獎，到時見﹗