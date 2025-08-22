殺手#4︱魏浚笙首部主角動作電影　入選美國奇幻電影節主單元競賽

mm2 Hong Kong繼《年少日記》《窄路微塵》《救殭清道夫》後最新作品，這次繼《一秒拳王》再度與環球影業（香港）聯手合作發行及宣傳最新港日電影 ——《殺手#4》，由新晉導演梁居英編劇執導，《一秒拳王》《濁水漂流》《窄路微塵》監製文佩卿領軍，香港當紅男星魏浚笙首度擔綱男主角，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工與及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出。上週五官方首先迎來好消息，電影先拔頭籌揚威海外，《殺手#4》入圍美國奇幻電影節 （Fantastic Fest） 成大熱參賽力作！今日亦同時公佈電影資料和故事大綱、香港首款海報及公佈上映日期，值得令觀眾期待今年這部壓軸好戲！

魏浚笙於《殺手#4》首度擔綱男主角。（《殺手#4》電影劇照）

美國奇幻電影節 （Fantastic Fest）原來已多年沒有港產電影獲選入圍參賽，《殺手#4》的監製兼編劇之一文佩卿表示十分不容易：「繼《葉問2》同《導火線》之後，十幾年冇香港戲入呢個影展，相信係發行部最美好嘅安排，多謝Fantastic Fest為我哋套戲打開第一道影展大門！」《殺手#4》這次除了是暌違十多年後，再獲入選成七套主競賽單元中其中一部電影外，亦是今屆全個影展裡唯一一套中文片！

《殺手#4》亦由朱栢謙、韋羅莎主演。（《殺手#4》電影劇照）

對於首次執導長片便能入選國際電影節成參賽電影，導演兼編劇之一的梁居英表示難以置信：「聽到《殺手#4》可以去美國做全球首映，真係極度開心！心情難以形容，這部電影由起動到拍攝過程都非常多困難，但團隊每位成員都盡最大努力完成，得到電影節嘅肯定，對於我哋整個團隊都係一份好大嘅鼓勵！」

首次執導長片便能入選國際電影節成參賽電影，導演兼編劇之一的梁居英表示難以置信。（《殺手#4》電影花絮照）

《殺手#4》是香港當紅男星魏浚笙（Jeffrey）首部男主角作品及挑戰動作電影，演出一名神秘的殺手「4號」，更同時與香港、日本及台灣三地一眾優秀演員狂颷演技！得知電影先拔頭籌獲入圍美國奇幻電影節成參賽電影，Jeffrey表示：「經歷無數次的casting和training，超級感恩第一次擔綱男主角能遇上這部電影，對於《殺手#4》可以獲得國際影展青睞，這無疑為團隊打下一支強心針，盼望香港電影作品能受到更多國際舞台的注目。」

《殺手#4》為魏浚笙首部男主角作品及挑戰動作電影，演出一名神秘的殺手「4號」。（《殺手#4》電影劇照）

電影另一大亮點的女主角南沙良出演「雲」，這部電影更是她首度演出香港電影及動作片， 挑戰甚大！對於電影能獲得國際影展青睞，南沙良感到很榮幸：「拍攝過程上有很多對我來說第一次的挑戰，不多不少都會倍感緊張和壓力，但整體拍攝十分開心。『雲』的性格天真爛漫又可愛，演繹這個角色十分新鮮。『雲』的執著和No.4不離不棄的存在令我感動。這部電影入選Fantastic Fest 2025，我覺得感恩和榮幸。希望聽到看了世界首映的觀眾感想。」南沙良是目前日本最耀眼新星之一，這位甜美與高冷兼備的女星甚至被粉絲稱為「人間寶石」！由小學六年級入行，十五歲起開始第一次演出並拍攝電影《親愛的外人》，這時已開始跟淺野忠信和田中麗奈等巨星對戲，當時已獲不少人驚豔其自然演技！及後於第二部電影作品《志乃同學說不出自己的名字》更大放光芒，憑此片一舉獲得第43屆「報知電影獎」新人獎、第33屆「高崎電影祭」最優秀新人女優獎、及第61屆「藍絲帶獎」新人獎！目前南沙良作為日本最炙手可熱的女星之一，這次她首度參演港產電影實在讓人期待！

南沙良是目前日本最耀眼新星之一，這位甜美與高冷兼備的女星甚至被粉絲稱為「人間寶石」！（《殺手#4》電影劇照）

電影故事講述亞洲流傳著一個神秘的殺手組織，以麵店隱藏於鬧市之中，暗地為殺手提供驛站。殺手4號（魏浚笙）自幼失去雙親，在麵店長大，一次機緣巧合，他被派往日本暗殺黑幫頭目，卻意外遭委託人埋伏。委託人是名日本少女（南沙良），為了復仇，她不惜傾盡家財買兇殺人， 更試圖拉攏4號協助復仇大計，卻不幸導致兩人雙雙被黑幫追殺⋯⋯《殺手#4》由mm2 Hong Kong 及日本Rights Cube聯合出品，港澳由環球影業（香港）發行，將於12月4日全港戲院上映！