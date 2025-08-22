山忌黃衣小飛俠︱港版都市傳說西貢結界　失蹤警員至今下落成謎

改編自台灣三大恐怖傳說「玉山小飛俠」的靈異驚慄電影《山忌 黃衣小飛俠》，由先後提名金馬獎及金像獎「最佳女主角」的香港女演員袁澧林，夥拍劉以豪、曹佑寧主演，劇情講述大學登山社同學嘉銘、玉欣與安偉在一次登山途中意外迷失方向，在密林中陷入詭異迴圈、撞上一個黃衣身影的恐怖故事。《山忌 黃衣小飛俠》以台灣山林禁忌作為題材，香港此前曾拍攝關於港版山忌的電影《失蹤》，由鍾欣潼、凌文龍及余安安等主演，以西貢結界都市傳說作為中心！

《山忌 黃衣小飛俠》由袁澧林、劉以豪及曹佑寧主演。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

《山忌 黃衣小飛俠》劇情改編自台灣三大恐怖傳說之一「玉山小飛俠」。（《山忌黃衣小飛俠》電影劇照）

西貢山林結界的都市傳說，起源於20年前發生的一宗失蹤真實事件。2005年9月11日，休班警員丁利華於西貢行山及攝影期間失蹤，當日丁利華於下午一時曾致電999報案中心，指自己在登山期間迷路，此後更音訊全無！事隔20年，經過多番搜索後，丁利華仍然杳無音訊，只遺下一段與報案中心接線警員對話的錄音，疑團亦逐漸發酵成為都市傳說。

西貢結界都市傳說曾被改編為電影《失蹤》，並由鍾欣潼等主演。（《失蹤》電影劇照）

《失蹤》劇情中的結界都市傳說，亦源自真人真事。（《失蹤》電影劇照）

三大疑點發酵成都市傳說

據指，丁利華與報案中心警員對話長達7分鐘，當中怪異疑點有三。首先，丁利華於電話中一直未能與接線同袍講述自己身處位置，並提及一串並非登山徑標距柱的古怪數字，並表示數字為一通密碼，又指自己可能讀錯密碼，然而荒山野嶺究竟暗藏甚麼密碼，外界至今仍毫無線索。

西貢結界都市傳說源於20年前休班警丁利華失蹤事件。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

其次，在電話對話中，丁利華一直未有回答接線同袍的問題，當警員請他停步並詢問腳部有否扭傷，丁利華卻回答「頂唔順啊」、並不斷強調自己「仲差少少咋」，顯然過程答非所問。加上在對話過程中，丁利華不時在說話中途停頓二三十秒，估計因山林接收不良而下的雜音，令事件更添懸疑氣氛。

山林中電話訊號不良，錄音帶有大量雜音，為事件增添懸疑感。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

最後，丁利華於通話後段說話變得急速，在高呼救命數次後便中斷通話。丁利華高呼救命期間顯然陷入危險情況下，然而與接線同袍對話中，卻從沒有提及自己受傷，僅表示自己登山途中迷路，但被問及是否需要救護車，他卻回答需要。丁利華於西貢登山迷路後失蹤，至今仍然成謎，此後亦有不少同類失蹤事件，在獲救後分享失蹤經歷時，亦令結界都市傳說更添神秘感。