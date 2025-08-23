三國的星空︱哪吒後繼動畫神作國慶上映　彩蛋致敬吳宇森《赤壁》

中國動畫神作《哪吒之魔童鬧海》今年初創下154億元人民幣票房神話，令國產動畫成功於世界電影中抬頭，亦讓國人認同動畫製作實力與技術。《哪吒》動畫系列尚未終結，雖然未對外公布第三集上映日期，然而中國動畫已有後繼神作，由易中天監製及編劇作品《三國的星空》第一部將於十月一日國慶檔期在內地上映，以東漢末年軍閥割據為背景，並以曹操為主角，討董卓、迎天子、戰官渡，成為一代梟雄作為故事主線。

《三國的星空》將於國慶上映。（《三國的星空》電影劇照）

《三國的星空》日前推出預告片，讓觀眾率先一睹動畫風格與戰爭大場面，其中不少千軍萬馬戰鬥的片段均非常宏大，而人物塑造上亦相當精緻。雖然動畫質素上客觀未及《哪吒》二部曲水平，但亦為國產動畫超班神作級別，而改編膾炙人口的《三國演義》亦增添外界期待程度。

《三國的星空》不乏大型戰爭場面。（《三國的星空》電影劇照）

《三國的星空》動畫細節相當豐富。（《三國的星空》電影劇照）

以東漢末年戰亂時期作為背景，《三國的星空》劇情片段中不乏戰爭場面，其中不論攻城、馬戰或平原對陣均非常浩瀚，而動畫率先曝光致敬吳宇森導演名作《赤壁》的彩蛋！《三國的星空》中，在一場對陣場面中，步兵以盾牌集結為陣，一圈圈戰陣組成密集防御陣法，十足當年《赤壁》對八陣圖的呈現，相信在正式上映後，劇情將會出更多三國著名場面！

《赤壁》為吳宇森執導著名作品之一。（《赤壁》電影劇照）

《三國的星空》動畫中，出現首位彩蛋，致敬吳宇森《赤壁》著名場面。（《三國的星空》電影劇照）

《赤壁》劇情中，吳宇森亦嘗試呈現八陣圖陣法。（《赤壁》電影劇照）