43歲艷星懷孕成「超高齡產婦KOL」　安胎勤開直播：像豬一樣生活

43歲前香港艷星張暖雅（Angelina），曾憑《喜愛夜蒲2》及三級片《一路向西》走紅，以小麥色健康性感肌膚與高䠷火辣身材吸引不少男影迷粉絲。張暖雅近年低調於內地發展，外貌形象與昔日差天共地，皮膚變得白晳光亮之餘，身材亦圓潤勻稱不少，幾乎令觀眾難以認出！

今年初，張暖雅宣布再婚，嫁回山東威海成為「乳山媳婦」劉太太，並於本月初透露成功懷孕三個月。張暖雅近日表示在懷孕後要暫停演藝工作安胎，但仍不時開直播化身「超高齡產婦KOL」，分享自己安胎及迎接生育的點滴：「現在生孩子確實不是一件簡單的事情，有好多跟我一起保胎的孕婦，她們很多都是20來歲的！我接下來就是要躺着靜養，等待再下來的覆診、下一次的產檢。」

自爆不良孕史 要做高風險檢查

張暖雅更於直播中自爆不良孕史：「我接下來的產檢要做羊穿（羊膜穿刺），有很多人說羊穿危險性很高，但因為我的年紀，加上之前有不良孕史，所以為了保險起見，做羊穿是最安全、最有保障的檢查。」作為超高齡產婦，張暖雅表示與周遭二十出頭的孕婦比較，自己亦未見得存在更高風險：「這一次懷孕讓我深刻感受到，其實跟年齡沒有太大關係。很多跟我保胎的孕婦都只有20來歲，可能新時代的女性垃圾食物吃太多、生活作息不健康、生活壓力很大，生孩子確實不是一件簡單的事。」

然而為了胎兒安全成長誕生，張暖雅笑言因此擱置工作、每日過像「廢人」一樣的生活：「按照我現在的情況是要『躺到生』的，一開始不能接受這件事，覺得懷孕亦不能耽誤工作，但自己的狀況這麼多不能掉以輕心，所以把我的工作全部放下。我也接受現實每天就像一個廢人睜開眼躺着吃睡，像豬一樣的生活其實已經三個多月，把這樣的日子過到生的時候、安安全全。」

