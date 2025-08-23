子夜歸｜騰訊預約量超過520萬　拆解首5集人妖禁忌之戀追看點

由《延禧攻略》人氣爆棚實力男神許凱，攜手《大奉打更人》新晉女星田曦薇共同主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》，現正於Disney+ 獨家熱播，於昨日(19日) 更新至第七集。劇集在騰訊預約量已超過520萬，更引起網民熱烈討論，在微博討論熱度長踞前10名。《子夜歸》巧妙融合了東方奇幻元素，成功吸引了觀眾目光。田曦薇上演霸氣「英雄救美」，兩人更展現默契，聯手引妖現身，一幕幕精彩場面引人入勝，無論是華麗的特效還是充滿巧思的劇情，都讓觀眾耳目一新，將人妖虐戀昇華至全新的深度。下文將為大家分析首5集的多個看點，帶領觀眾沉浸於這個神秘﹑禁忌愛戀的傳奇故事之中。

由《延禧攻略》人氣爆棚實力男神許凱，攜手《大奉打更人》新晉女星田曦薇共同主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》，現正於Disney+ 獨家熱播。（《子夜歸》海報）

1． 許凱「禁慾天師」只為田曦薇融化

男神許凱憑藉《延禧攻略》中「富察傅恆」一角，以高冷氣質﹑英氣外貌與精湛演技，成功突圍，穩居內地一線男星之列。原來他的星味早在成為演員前已嶄露頭角，在18歲時於模特比賽奪冠軍而出道，天生的俊秀氣質為其演藝之路埋下伏筆，及後的古裝扮相亦一直備受好評，即使剃頭造型無損帥氣。此後，他接連出演《招搖》、《驪歌行》等多部大熱古裝劇，確立了其「古裝男神」的完美形象。此次在《子夜歸》中，許凱再次挑戰高冷正義的角色，觀眾再次沉醉於他不苟言笑的冷酷外表，但在武禎(田曦薇 飾)面前卻不住展現暖男內心，高冷背後盡顯深情，細膩演繹再次觸動粉絲的浪漫少女心，預計將再創一部代表作。

《子夜歸》中，許凱再次挑戰高冷正義的角色，觀眾再次沉醉於他不苟言笑的冷酷外表。（《子夜歸》劇照）

2． 反差萌田曦薇化身「傲嬌貓妖」

田曦薇出道以來演繹多個甜妹角色，被封「初戀臉女神」，並在《大奉打更人》中擔任女主角人氣急升，《子夜歸》中她突破過往形象，飾演表面上是個風流不羈、熱愛玩樂的千金，但真實身分卻是肩負守護長安市重任的半人半妖。當夜幕降臨，她便會變身為可愛又傲嬌的貓妖，當中多個古靈精怪的貓妖及仙氣造型不停切換，加上她口齒伶俐、應對自如的聰明，都將貓科動物特有的靈氣﹑霸氣與傲氣具象化！

田曦薇出道以來演繹多個甜妹角色，來到《子夜歸》中她突破過往形象，飾演表面上是個風流不羈、熱愛玩樂的千金。（《子夜歸》劇照）

3． 高冷許凱私底下同樣是貓奴？

劇中許凱貫徹角色的「清流」之態，與風流紈絝的田曦薇形成反差，令兩人的相遇更有睇頭！首集兩人在夜宴初遇時，許凱被同場其他二世祖出言攻擊，田曦薇即仗義相助，上演反轉版的英雄救美，為兩人的情感糾葛埋下種子。有趣的是，戲外的許凱本人也是一位資深貓奴，養了三隻同樣高顏值的「主子」。這種現實與劇中設定的巧妙呼應，讓人更加期待他與「貓妖」田曦薇之間在之後劇情中，將激盪出怎樣的化學反應。

首集兩人在夜宴初遇時，許凱被同場其他二世祖出言攻擊，田曦薇即仗義相助，上演反轉版的英雄救美，為兩人的情感糾葛埋下種子。（《子夜歸》劇照）

4． 帶領觀眾沉浸人妖共存的奇幻世界

劇中無論是充滿東方特色的「長安妖市」場景，又或者許凱和田曦薇展現法力與妖對峙等的畫面，在流暢及華麗的特效加持下，顯得更奇幻生動，仿如身歷其境！特效細節處理非常用心，例如田曦薇變身為貓妖時，眼睛變為貓眼，以及毛髮的細節呈現，都非常精緻，強化了角色的奇幻感，也讓觀眾能更深入地沉浸在這個人與妖共存的奇幻世界中。

田曦薇真實身分是肩負守護長安市重任的半人半妖，變身為貓妖時，眼睛變為貓眼，以及毛髮的細節呈現，都非常精緻。（《子夜歸》劇照）

5． 許凱田曦薇聯手破案感情升溫

《子夜歸》不僅只有奇幻愛情，更融入了懸疑查案的元素。劇中兩位主角智破妖怪所作的惡行，解開其背後不為人知的心結，才能讓他們真正放下執念，不再為禍人間。第三集中，兩位主角首度展現出絕佳的默契，聯手引出藏匿於花燈裡的「影妖」。這場戲節奏明快，兩人配合得天衣無縫，更成功懲治了辜負「影妖」一生的「渣男」。透過這次合作，彼此的感情迅速升溫，決定攜手一同查案。這種將奇幻與查案完美結合的設定，讓觀眾在享受視覺盛宴的同時，也能跟隨主角的腳步，一層層揭開隱藏在奇幻世界下的深層人性，大大提升了可看性！