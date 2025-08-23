毛家｜導演區焯文記錄流浪動物救援難度　「四十多隻得四隻入屋」

由高先電影有限公司榮譽發行，《爸爸》聯合導演區焯文執導的紀錄片《毛俠》，歷時四年製作，記錄香港民間團體「毛守救援」如何不計付出，四出拯救流浪動物的過程。電影真實呈現四十多隻流浪狗的命運起伏——從受傷、治療、暫托到等待領養，當中只有四隻最終能成功入屋。作品赤裸揭示流浪動物的殘酷現況，雖然成功率非常低，但也展現義工「救得一隻得一隻」的堅毅信念。

四年磨一片，《毛家》終於登上大銀幕，真實呈現香港流浪動物的生存現況。導演區焯文表示，紀錄片希望喚醒社會對動物保護的教育與責任意識——許多流浪動物並非天生流浪，而是被主人遺棄，單靠絕育無法根治問題，教育大眾尊重生命至關重要。《毛家》亦希望呈現「生命平等」信念：義工們無私付出時間、精神與金錢，甘願犧牲個人生活，只為拯救每一條生命。影片中，四十多隻流浪狗的命運起伏——從受傷、治療、暫托到等待領養，最終只有四隻成功入屋——赤裸揭示救援工作的艱辛與動物的脆弱。

紀錄片希望喚醒社會對動物保護的教育與責任意識。（《毛家》劇照）

不少地盤只當狗隻是工具，負責看守財物。（《毛家》劇照）

要解決動物流浪問題，單靠絕育無法根治問題，教育大眾尊重生命至關重要。（《毛家》劇照）

許多流浪動物並非天生流浪，而是被主人遺棄。（《毛家》劇照）

好些流浪狗，本身已帶病。（《毛家》劇照）

導演回憶，優先場觀眾中不少是前線義工，平時以文字、照片和短片分享救援經歷，但在戲院沉浸式觀影下，他們說第一次完整體驗102分鐘的紀錄片，震撼遠超網上帖文，也讓更多觀眾深刻感受動物困境與義工付出。區焯文期望《毛家》不只是動物紀錄片，而是一個讓社會重新思考如何平等對待生命的契機。

為了呼應電影主題，主題曲〈無家〉特意邀請糖兄作曲及編曲、方浩權填詞，並由糖兄與Cousin Fung聯合監製；而由清澈療癒聲線見稱的 治癒系唱作人Cath黃妍 唱出〈無家〉的心痛與希望。歌曲旋律低迴卻蘊含力量，唱出流浪動物的孤單與渴望，也唱出義工無私守護的初心。

四十多隻流浪狗的命運起伏——從受傷、治療、暫托到等待領養，最終只有四隻成功入屋。（《毛家》劇照）

能成功入屋的流浪狗，約只有十分一。（《毛家》劇照）

黃妍希望透過《毛家》主題曲〈無家〉道出：「動物的生命普遍比人類短許多。有很多動物幸運地能遇上疼愛牠、視牠為親人的主人，當上寵物，過上豐盛的一生；但有許多未夠幸運的，可能一出生就要為保住性命而煩惱，可能無辜地被惡意摧殘至身心靈都受創。正因所有生命都是同等重要的，亦因為脆弱得無力求助的動物確實需要協助，一群不求回報、不計付出的義工也願意冒着受傷的風險，抱著『救得一隻得一隻』的意念，四出拯救動物，給予這些動物一個新希望。」