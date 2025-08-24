鬼滅之刃無限城篇｜三大戰役分析炭治郎　賣炭少年到與柱匹敵進程

日本人氣動畫《鬼滅之刃無限城篇》於全球掀起熱潮，而男主角炭治郎更成為大戰上弦參猗窩座的致勝關鍵。炭治郎本身是一個賣炭少年，但因為一夜之間家人被惡鬼滅絕，僅餘下妹妹禰豆子變成半人半鬼狀態，為救妹妹炭治郎決定要成為鬼殺隊，既向鬼王鬼舞辻無慘宣戰，同時也尋找拯救妹妹的方法。而來到「無限城之戰」前，炭治郎不僅劍術精進，意志堅毅，更獲得血脈傳承的覺醒，戰力足以與柱匹敵。以下就嘗試分析，炭治郎在哪三場戰役，無形中提升其戰鬥力，成功蛻變。



炭治郎跟一眾鬼殺隊墜入無限城，正好在接受柱之訓練後於實戰上使用。(《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

最終選拔對戰手鬼

炭治郎在鱗瀧左近次門下修習的兩年間，首次掌握了「水之呼吸」的十個基本型態，並透過劈開巨石，鍛鍊出堅實的體魄與揮刀技巧。然而去到最後選拔，要憑實戰去決定，而對手就是積怨數十年的手鬼，其堅硬的頸部及多手攻擊，令不少學徒無法抵抗。

積怨數十年的手鬼，其堅硬的頸部及多手攻擊，令不少學徒無法抵抗。（《鬼滅之刃》影片截圖）

在決鬥初期，炭治郎被恐懼拖累，動作僵硬無法全面使出水之呼吸的威力，直至聞到手鬼身上有被殺害的師兄姐的殘餘氣味，促使他化悲憤為力量，將所學招式應用於實戰上，成功斬掉手鬼。這一戰代表炭治郎真正掌握了水之呼吸的精髓，正式踏上滅鬼之路。

手鬼身形巨大，炭治郎起初不敢步近。（《鬼滅之刃》影片截圖）

那田蜘蛛山促使血脈之覺醒

這是炭治郎首次面對十二鬼月，而在那田蜘蛛山就遇上下弦伍，累，她同時也是蜘蛛鬼家族的主人。炭治郎在戰事上一直陷於苦戰，甚至有「絕望的實力差距」，即便用盡水之呼吸所有招式，也無法斬斷累用血鬼術強化的絲線，就連日輪刀的斷裂。

下弦伍累，同時也是蜘蛛鬼家族的主人。炭治郎在戰事上一直陷於苦戰，甚至有「絕望的實力差距」。（《鬼滅之刃》影片截圖）

已在瀕死之際，炭治郎突然閃過父親的記憶，憶起家傳的「火之神神樂」之舞，從而領悟到這種舞步是一種強大的呼吸法，亦因為該戰役毅然將呼吸法從「水」轉為「火」，終成功斬斷了累的絲線。這股力量其實是源自「日之呼吸」，是炭治郎血脈中潛藏的最強天賦。更重要一點，是禰豆子的血鬼術竟與神樂產生共鳴，讓炭治郎的刀化為「赫刀」，威力倍增。此戰既喚醒炭治郎的天賦能力，也意識到跟妹妹有著不可分開的羈絆。

禰豆子的血鬼術竟與神樂產生共鳴，讓炭治郎的刀化為「赫刀」，是致勝關鍵。（《鬼滅之刃》影片截圖）

對戰上弦參開啟「通透世界」

來到今集「無限城之戰」，炭治郎又開啟了另一天賦能力「通透世界」，正當他與水柱富岡義勇共同對抗猗窩座，陷於苦戰之際，猗窩座的「破壞殺・羅針」能夠感知對手的「鬥氣」，從而預判所有攻擊。最後炭治郎透過父親在一次殺熊的經歷中，領悟到關閉鬥氣，進入「通透世界」的法門。這刻敵人的身體在眼前變得透明，動作亦緩慢起來，從而令炭治郎可以完美預判對方動作，將猗窩座的羅針盤徹底轟破，令戰局逆轉。

來到今集「無限城之戰」，炭治郎又開啟了另一天賦能力「通透世界」。(《鬼滅之刃》漫畫截圖)