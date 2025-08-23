鬼滅之刃無限城篇｜10日票房破5000萬　誓必挑戰《F1》年度稱霸

動畫鉅製《鬼滅之刃無限城篇》，在香港自8月14日上映以來，持續創下票房佳績。根據今晚（8月23日）最新票房統計，電影上映僅10日，累積票房已正式突破5,000萬大關，連同預售票房在內，總票房更已達到5,300萬港元，持續展現其現象級影響力。而根據今年票房數字，暫列冠軍的是畢彼特主演的《F1電影》，收6,908萬港元 （上映中），看現時走勢，絕對有機會挑戰年度冠軍。



《鬼滅之刃無限城篇》在香港上映僅10日，累積票房已正式突破5,000萬大關。（《鬼滅之刃無限城篇》海報）

《鬼滅之刃 無限城篇》上映以來，一直創下多項動畫電影在香港的紀錄，截至今日（8月23日）上午，更正式登上香港影史日本電影及動畫票房冠軍寶座，其餘的紀錄包括︰2025年開畫日票房No.1 – 首日票房高達735萬港元；2025年開畫首週票房No.1 – 首週票房達3,981萬港元；2025年單日最高票房 – 8月16日（六）錄得795萬港元等。

《鬼滅之刃無限城篇》曾創下2025年，單日最高票房︰ 8月16日（六）錄得795萬港元。（《鬼滅之刃無限城篇》海報）

《F1電影》暫收6,908萬港元票房。（《F1電影》劇照）

在2025年香港整體電影市場中，《鬼滅之刃無限城篇》亦表現出色，目前以超過5,000萬的成績，穩坐2025年度票房第4位，僅次於《F1電影》（6,908萬）、《哪吒之魔童鬧海》（6,415萬）及《職業特工隊：最終清算》（5,372萬），排名有望繼續攀升。

《鬼滅之刃無限城篇》已肯定取代《優獸大都會》，香港史上動畫電影票房第十位。（《優獸大都會》電影劇照）

若計及所有動畫電影（包含歐美及本地作品），《無限城篇》亦成功躋身香港史上動畫票房第11位，現時第10位為《優獸大都會》（5,186萬），相信《無限城篇》到明天，便可打入十大之列。