捕風追影｜成龍71歲堅持不用替身　梁家輝爆用真刀︰劈斷三條頭髮

中港合拍警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝@SEVENTEEN等主演，今日（24日）於澳門舉行首映禮。《捕風追影》導演楊子攜同成龍、梁家輝等演員出席，親身與港澳觀眾謝票見面，並於首映禮上接受傳媒訪問。

成龍、梁家輝、文俊輝（右一）與周政杰一同出席《捕風追影》港澳首映禮。（莫匡堯 攝）

成龍出席《捕風追影》澳門首映禮。（莫匡堯 攝）

成龍出席《捕風追影》澳門首映禮。（莫匡堯 攝）

梁家輝出席《捕風追影》澳門首映禮。（莫匡堯 攝）

成龍與梁家輝兩大前輩一出場便攬頭攬頸。（莫匡堯 攝）

成龍與梁家輝兩大前輩一出場便攬頭攬頸。（莫匡堯 攝）

成龍、梁家輝、文俊輝（右二）、周政杰（左一）與導演楊子（右一）一同出席《捕風追影》澳門首映禮。（莫匡堯 攝）

成龍與梁家輝兩大香港電影前輩攜同文俊輝、周政杰一同於首映禮後接受訪問，梁家輝提及二人自《神話》後事隔二十年再合作，成龍大哥自言不覺時間飛逝：「因為我哋私底下都係好朋友，未拍戲都會一齊食飯、傾下計，所以佢啱啱講廿年，係喎原來合作已經隔咗廿年！」

成龍與梁家輝於《捕風追影》首映禮後接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

成龍、梁家輝攜同文俊輝與周政杰於《捕風捉影》首映禮後接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

成龍表示《捕風追影》動作戲份毫無難度，亦堅持不用替身的習慣：「動作戲上冇難度，係我啲徒弟成家班第七代導演負責，已經同導演開會研究打法，盡量自己打、真人打，唔係用AI科技，我哋走返傳統啲。」更表示得到梁家輝指導：「文戲上都有家輝哥點醒我，動作方面就我點醒佢。」家輝哥則笑言：「互相老點啫！」對於作為「動作新人」梁家輝，成龍表示：「我覺得佢可以攞下一屆金像獎動作新人獎！」

成龍表示在《捕風追影》中亦堅持不用替身真人真打。（莫匡堯 攝）

梁家輝更踢爆拍攝時出動真刀：「拍攝時佢揸住我對手拍，每一刀（成龍︰真刀呀）佢都揸住我對手做，叫我做表情得喇！」成龍更補充指：「佢第一刀就篤落我隻眼到，我叫佢唔駛驚、冇事冇事，因為如果佢一驚就唔夠膽再做。（用真刀驚唔驚？）梗係驚啦！我搵菜刀劈佢嗰時都驚呀！」梁家輝更憶述驚險過程：「一刀劈落條木樑上面，劈斷三條頭髮跌落我塊面！」成龍大哥出刀竟將梁家輝假髮毛髮劈斷，實在險過剃頭！

梁家輝憶述當日以真刀與成龍對戰時的驚險時刻，受訪時七情上面！（莫匡堯 攝）

梁家輝憶述當日以真刀與成龍對戰時的驚險時刻，受訪時七情上面！（莫匡堯 攝）

成龍亦借周政杰之手，還原與梁家輝手把手完成的刀戰戲份。（莫匡堯 攝）

成龍亦借周政杰之手，還原與梁家輝手把手完成的刀戰戲份。（莫匡堯 攝）

成龍亦借周政杰之手，還原與梁家輝手把手完成的刀戰戲份。（莫匡堯 攝）

談到動作戲安全性，文俊輝則分享與成龍大哥一段對手戲，大哥一個細心舉動讓他非常感動，文俊輝表示：「跟成龍大哥在洗衣房打的一幕戲，我要在他肚子上打一拳，大哥就默默的把腰帶扣移到一旁，否則打到會很痛！」成龍表示從過去受傷經驗中汲取教訓，表示自己曾因此受傷，驚訝文俊輝竟留意得到，亦表示連牛仔褲的鈕扣其實亦容易令演員受傷，向後猛跌會讓脊椎移位！

文俊輝今日出席《捕風追影》首映禮，向現場港澳影迷粉絲揮手派心。（莫匡堯 攝）

文俊輝今日出席《捕風追影》首映禮，向現場港澳影迷粉絲揮手派心。（莫匡堯 攝）

文俊輝談到與成龍的打戲，留意到大哥默默地將皮帶扣移開。（莫匡堯 攝）

最後，談到梁家輝喜當外公時，成龍隨即表示驚訝與恭喜：「係咩？恭喜曬！」梁家輝亦心情大好，笑得燦爛指：「第二個女都生咗一個喇！」首次親口確認幼女誕嬰、自己再度抱孫的好消息。